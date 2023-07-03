向噪音車宣戰 基北北桃聯合取締

新北噪音取締近6年告發逾3萬6千件，高噪音車輛常跨市移動，上月28日基北北桃環保交流合作平台會議，除建請中央加嚴管制車輛噪音，4市也決定暑期擴大聯合執法，在縣市相接鄰主要道路區域聯防取締。民代建議提高罰金，甚至沒入機車加大嚇阻力道。

新北市自7月18日起，全天24小時實施噪音車管制，違反者依噪音管制法處3000元以上至3萬元以下罰鍰，拒不改善者可按次累罰。

新北市環保局透過多管齊下取締噪音，今年設立170處取締熱點，還結合AI辨識功能取締噪音車。稽查人員透露，取締過程充滿挑戰，曾遇過民眾惡意挑釁，騎士在被攔查或開罰後態度挑釁，還在網路教學如何規避，增加取締難度。

基隆市最惱人噪音來自改裝機動車輛，基隆市環保局、警察局和監理站選定15處地點執行聯合稽查，將添購聲音照相科技執法設備，增加稽查量能。

基隆市環保局統計，去年噪音車遭檢舉1631件，與前年3778件相比下降57％。今年1至5月接獲檢舉628件，與去年同期705件少11%，案例雖有下降，但對生活在噪音熱區居民來說，還是痛苦不已。

環保、警察、監理單位聯手出擊，若發現疑似噪音車，環保局、監理站認定噪音超標或改裝可當場製單處罰。市警局今年5月還頒布行政獎勵方案，鼓勵員警主動攔查噪音車，由具噪音檢測專業證照警察執行檢測作業。

除噪音車問題，基隆市港相鄰，港埠24小時運作，夜間時段作業聲響干擾鄰近住戶睡眠。基隆港東8碼頭周邊北屋新城社區住戶，承受港埠裝卸貨櫃及電力設備低頻噪音之苦，經檢測作業分貝值未超標。聯興國際物流公司表示，要求第一線同仁落實作業時間規定，深夜到清晨不作業，中午休息半小時，減低對住戶干擾。

新北市議員林秉宥直言，有人收到6張罰單也不怕，顯示嚇阻效果不足，建議提高罰金，甚至沒入機車，才有嚇阻作用。新北市議員黃心華主張，針對產生噪音的改裝品販售管道，該加強監管機制。