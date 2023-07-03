讀者7月號 麵包與帝國敗亡

AI（人工智慧）是當前火紅話題，很多勞工擔心未來被AI取代，工作不保。本期「讀者」告訴你職場人如何建立競爭力，培養自己往上爬升的技能與策略。

「消失於互聯網時代的那些事」描述網路出現後生活型態的改變，每個人都忙著活在自己獨立世界裡，不知道什麼叫群體當下，再也沒有那種大家共處一地時、集體關注一事件的特殊情感。

文學知識部分，「不要輕視麵包」述說麵包歷史和重要性，麵包曾是古埃及人計量單位和替代貨幣，甚至是官員的俸祿。當時如果領不到麵包，即使有肉類和酒，工人也會罷工。拿破崙就是輕視麵包最終導致敗亡的。

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