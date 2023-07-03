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TPASS今遇上班日 台鐵加派人力疏導

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
TPASS基北北桃都會通1日上路，總計已賣超過17萬張，上路後首個上班日，預估購買人潮更多。 圖／中央社
TPASS基北北桃都會通1日上路，總計已賣超過17萬張，上路後首個上班日，預估購買人潮更多。 圖／中央社

北中南三大生活圈TPASS通勤月票前天上路，今天才是首個上班日，政府如臨大敵，總統蔡英文今視察機場捷運，交通部長王國材則視察台北車站，就怕動線不順、人潮擠爆，引發民怨；尤其持月票者搭台鐵，初期得走專用通道，能否負荷大量通勤人潮，今天見真章。台鐵預估今搭乘人數約7、8萬人次，比前、昨天增5倍，將加派百名人力疏導。

由於台鐵在北中南三大生活圈有約180個車站，目前先設TPASS專用通道，年底前才會整合所有驗票閘門，不少通勤族擔心專用通道較少，一旦進出站遇狀況、人潮過多而塞住，恐會影響上班打卡。

通勤月票前天上路，就發生多名民眾走錯通道、越區搭乘遭扣款等狀況。台鐵指出，人潮最多的台北站一天約11萬人次，共設6進、7出的TPASS專用通道，3大生活圈初期先投入200人引導，持續2個月；通勤月票專用讀卡機每分鐘可以刷50張票卡，對通行順暢度有信心。

台鐵提醒，持TPASS搭台鐵，不可跨出綁定生活圈，否則比照電子票證全程扣款，且不可搭EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等5款特定列車，違者補票且加收5成，一旦遇誤點，不適用延誤退費規定。台鐵新竹車站因尚未列入TPASS通勤月票使用範圍，站方提醒旅客還無法使用，持新竹市社福卡也還無法搭台鐵，預計10月才會開通。

交通部提醒，目前仍有許多原雙北1280定期票未退票，上路首周預期會有另一波購買月票高峰，籲通勤族盡速設定票卡，減少尖峰時段加值排隊等待時間。

台鐵 TPASS 機場捷運

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