新生兒死亡率近15年新高 兒童健康聯盟：究竟誰負責？

國內少子化嚴重，據內政部統計，今年1至5月新生兒出生數比去年「虎年」同期減少1千多名寶寶，衛福部更統計，去年嬰兒死亡率千分之4.4，卻是創下近14年新高，新生兒死亡率則是千分之2.8，更是近15年最高。醫界今舉辦降低台灣新生兒死亡率研討會，專家提醒高齡生育、人工生殖都會增加新生兒死亡風險，應建立寶寶死亡資料庫與死因回溯分析，降低新生兒死亡率。

台灣新生兒科醫學會、中華民國兒童健康聯盟、長庚醫療財團法人今舉辦「降低台灣新生兒死亡率研討會」。兒童健康聯盟理事長林志嘉說，國內去年僅13萬多名新生兒「真的嚇人」，且死亡率又高於日、韓，這麼嚴重的問題應由誰負責？至今仍找不到主責單位。過去曾向行政院長陳建仁建議成立專責單位，陳建仁也同意交由衛福部評估，但衛福部卻回函「暫不考慮」。

林志嘉說，衛福部發函時部長薛瑞元在瑞士，現在應去了解「政府怎麼可以回這種文？」回函應說「慎重決定成立專責單位，但怎麼成立要好好討論」，不能說暫時不需要成立，這是不對的，新生兒死亡率偏高問題，究竟誰要負責？如果整個政府體系沒人要負責，這是說不過去的。

衛福部長薛瑞元指出，新生兒死亡原因分為3類，第一是遺傳、基因或染色體突變所致，此屬不可避免因素；其次與早產有關，這是可避免及努力方向，目前為增加周產期照顧；第三為趴睡等意外事故，家長常認為新生兒趴睡，有利頭型漂亮，但這是「非常荒謬且沒有太大意義」，建議家長不應讓新生兒趴睡，如果趴睡反而引起猝死意外，非常不值得。

新生兒死亡率指每千名活產嬰兒於28天內死亡人數，嬰兒死亡率為每千名活產兒在1歲前死亡人數。台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑說，衛福部統計，我國去年新生兒死亡率為千分之4.4，嬰兒死亡率千分之2.8，均連續3年上升，而與經濟合作暨發展組織國家相比排行後段班。

周弘傑指出，經分析不同天數嬰兒死亡率發現，出生不到一天的死亡占比就達三分之一，死亡率一路上升至千分之1.07，前三名死因依序為源於周產期的呼吸性疾患、與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患、先天性畸形或染色體異常。

新生兒出生後1天內死亡率高達三分之一，薛瑞元說，這其中包括部分新生兒先天性異常，導致第二孕期約第4至6月的人工流產，或是有許多縣市補助活產胎兒，而引產的孩子可能會哭一聲，接著就死亡了，但為申請補助會先寫活產再寫死亡，可能造成統計偏差，這將會進一步分析研究，將真正死於1天內個案加以區分。

周弘傑表示，國內高齡產婦占比上升、人工生殖輔助受孕提高，也都會造成早產與低出生體重兒提升，進而導致新生兒、嬰兒死亡率高，如台灣35歲以上高齡產婦比率為31.6%，遠高於英國19.3%、瑞典20.6%，因此關懷媽媽為加強重點，須注意早產徵兆、提供社會支持等，同時新生兒、嬰兒死因深入分析，及早釐清真正原因，便於修正照護環細節。

薛瑞元說，目前正在爭取擴大「優化兒童醫療照護計畫」，行政院已審查到最後階段，前幾天討論預算來源分配，將強化兒科醫師訓練機制、讓早產兒又急又重的問題可就近得到照顧，並增加聯合評估與早期療育的量能。