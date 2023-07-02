阿里山設全台海拔最高空維區 高汙染車進入最高罰6萬元

阿里山為台灣觀光熱門景點之一，行駛進阿里山的大客車數量也隨之增加。阿里山區域自2011年起被劃為空品淨區，去年再依空汙法將阿里山公路（台18線）63K至93K列入空氣品質維護區，為目前全台海拔最高的空維區；依空維管制規定，出廠10年以上大客車須取得全國自主管理優級標章或1年內有排氣檢測合格紀錄，才能夠進入，違者可處500元至6萬元，迄今已有105輛不符規定遭裁處。

環保署空保處副處長張根穆表示，阿里山山路蜿蜒陡峭，遊覽車等柴油大客車爬坡時須重踩油門，由於阿里山為觀賞日出、雲海的熱門觀光景點，遊覽車恐因塞車走走停停，在不斷減速及起步催油門加速的情況下，油耗量增多會導致空汙問題，而山上空氣稀薄，也會造成柴油燃燒不完全，進而加劇空汙問題。

嘉義縣環保局長張輝川表示，每年進入阿里山的大客車有上萬輛，設置空維區後，大客車檢測不合格率油管制前的8成，降至迄今已不到1成，顯見劃設空維區對維護阿里山的空品有極佳的成效。

另嘉義縣環保局2017年曾以空汙基金輔導阿里山林鐵處，將穿梭於阿里山的柴油動力小火車加裝濾煙器，使粒狀汙染物不透光率由7.0m-1降至0.3m-1，改善率達9成5以上；林務局也爭取前瞻計畫經費，將全數阿里山森林小火車頭換成低汙染引擎，大幅減少小火車穿梭在鬱鬱蔥蔥的神木及雲海間所排放的黑煙。

另嘉義林管處以綠能、綠化及生活減碳為出發點，與在地客運業者及國內電動巴士廠攜手合作，導入10部低噪音、無排氣的電動中型巴士進行觀光遊園接駁，進一步保護阿里山國家森林遊樂區環境。