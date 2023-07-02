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雲林本土登革熱再添2例 6例全在古坑鄉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府合古坑鄉公所全面對社區民眾進行快篩檢測。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府合古坑鄉公所全面對社區民眾進行快篩檢測。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣出現本土登革熱，經疾管署檢驗截至今天傍晚確診6例，皆住古坑鄉，包括東和村2例，高林村1例及荷苞村3例。衛生局所防疫人員已做個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並加強動員擴大清除孳生源、調查病媒蚊密度，嚴加監控，以防疫情擴散。

雲林縣古坑鄉六月三十日出現兩例登革熱確診病例，衛生局持續派員在古坑鄉高林村辦公處開設登革熱快篩站，共篩檢84位民眾，發現3例NS1快篩陽性，均已轉介醫院進一步確認及治療。7月1日、2日共篩檢203人，發現5例NS1快篩陽性。

因此，經幾天來統計雲林縣各地通報快篩陽性（包含斗六、林內、北港）的人數合計共16人，其中以古坑鄉最多，這16人當中經PCR進一步檢測，截至今天傍晚為止，共有6人確診，全都居住在古坑鄉。

雲林縣環保局今天也配合古坑公所清潔隊完成東和確診個案周圍半徑50公尺內住戶室內外環境噴藥和桐花公園的環境噴藥清消工作，提醒鄉親務必配合縣府及公所執行戶內外登革熱防治噴藥。

縣長張麗善表示，登革熱係藉由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播病毒，是一種「社區病」、「環境病」，需要全民共同參與，才能澈底清除病媒蚊孳生源。再次呼籲鄉親共同配合防疫措施，牢記四步驟「巡、倒、清、刷」，達到戶內外積水容器減量，落實孳生源清除，對抗登革熱。

同時呼籲戶外活動盡量穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，避免疫情持續於社區擴散。

雲林縣府合古坑鄉公所全面合作清消。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府合古坑鄉公所全面合作清消。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府合古坑鄉公所全面對社區民眾進行快篩檢測。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府合古坑鄉公所全面對社區民眾進行快篩檢測。記者蔡維斌／翻攝

登革熱 快篩陽性 古坑

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