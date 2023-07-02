開設登革熱前進指揮所？薛瑞元：莊人祥已南下

登革熱疫情持續，除台南病例破百，雲林、高雄今天也都再有新增，外界關心是否開設前進指揮所，衛福部長薛瑞元表示，暫無規劃，先派專家南下，疾管署長莊人祥也會實地了解。

台南市6月中旬出現今年首例登革熱個案後，南台灣短短3週累計確定病例破百，光台南市病例數已達2017年同期以來最高，7月1日起台南市仁德區、東區等疫情熱區調整確診條件，改為醫師在診間或採檢進行快篩陽性即可確診，不用再將檢體送驗，縮短防治時間差。

薛瑞元今天出席「降低台灣新生兒死亡率」研討會，會前被問及是否規劃在南台灣開設前進指揮所，圍堵登革熱疫情擴散。他回應，暫無相關規劃，但莊人祥已親赴台南疫情熱區實地了解疫情狀況，已派8名專家前往台南市，組成機動防疫隊，協助地方防治工作。

針對媒體詢問是否加開專責病房，薛瑞元認為，登革熱屬於病媒蚊傳染，並非人傳人的傳染病，應該做的是加強環境消毒作業，減少人與病媒蚊接觸機會，就能降低叮咬傳播風險，設立專責病房意義不大。

薛瑞元提醒，現階段正值登革熱流行季節，各年齡層都有感染風險，民眾應提高警覺，落實「巡、倒、清、刷」的防疫措施，定期巡查，清除家戶內外積水容器，加強環境整頓與消滅孳生源，避免病媒蚊繁殖。

雲林縣古坑鄉東和村1對夫婦日前確診感染登革熱，今天再添2例，共有4例確診；且雲林縣衛生局統計，截至今天下午3時止，雲林縣已有16例疑似案例。

高雄市今天再新增1例本土登革熱個案，全市今年累計已達4例。台南市則新增28例登革熱，至今累積病例共158例。