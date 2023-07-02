腦霧還是失智症？中醫師：要看想得慢還是整件事忘記

新冠肺炎仍處第四波高原期，據疾管署公布，近7日每日平均新增232例，雖較前一周下降8%，但預估疫情仍有機會再升溫。全台確診已累積破一千萬人，但六成民眾仍受後遺症影響，林口長庚中醫部主任醫師黃澤宏提醒，病毒造成的腦霧以及失智症有很大的不同，從症狀、好發族群，以及忘東忘西的「模式」都有細微差異，要謹慎判斷，必要時也得進行神經學檢查。

黃澤宏表示，腦霧是一種症狀表現，許多疾病都會腦霧，但病患通常「大腦結構無明顯缺損」，且通常可逆；症狀多有起伏，嚴重時會影響工作、生活；但失智症，則是神經退化性疾病，大腦會出現相關「病變」，造成神經功能減退，且幾乎不可逆。

族群上也有所落差，黃澤宏表示，腦霧好發於20歲至60歲族群，以青壯年為主，通常是「大腦重度使用者」；但失智症則多為「60歲以上」的高齡族群，僅少數為年輕型失智症。

常見的危險因子也不太相同，黃澤宏指出，腦霧常會伴隨睡眠障礙、疼痛、焦慮、憂鬱或飲食失調；但失智症則多與年齡、三高、抽菸、運動量不足有關。要避免腦霧，甚至失智症，除了保持良好飲食習慣、避免身體發炎外，也要擁有好的深度睡眠，多參與社交、運動，並透過益智遊戲來訓練大腦。

「健忘、腦霧與失智症仍有症狀上的區別。」黃澤宏說明，一般健忘可能會突然忘記事情，但後續能夠在響起，腦霧則是「思緒緩慢」，想事情都會卡卡的，失智症會將「事情完全遺忘」，且大多不會意識到。

黃澤宏表示，一般健忘只是大腦的退化，可能與年齡、思考動腦頻率減少有關，腦霧則是腦部發炎，與酗酒、抽菸、飲食習慣、作息，或是病毒感染相關；失智症則是病理性的，有因為遺傳、退化、少社交動腦的退化性失智症，也可能是小中風所致的血管性失智症。

「長新冠症候群與神經系統失調有關。」黃澤宏說，新冠肺炎病毒入侵身體後，可能直接或間接傷害腦血管內皮細胞，造成腦部血氧濃度下降，容易合併神經系統併發症。免疫系統識別出病毒蛋白質，但大腦中的一些蛋白質，恰好與這些病毒蛋白質非常相似，因此免疫系統最終攻擊大腦。