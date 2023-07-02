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高雄新增1例本土登革熱確診 醫師積極通報獲獎勵金

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
防疫團隊在鳳山菜園儲水桶查獲孳生病媒蚊孑孓。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊在鳳山菜園儲水桶查獲孳生病媒蚊孑孓。圖／高雄市衛生局提供

高雄市今天公布新增1例本土登革熱確診個案，累計第4例。個案為40多歲男性，6月24日在台南東區活動，30日發病，7月1日就醫通報確診，隱藏期小於1天。衛生局表示，個案於發病隔天上午立即前往杏和醫院看診，醫師潘柏霖通報並採檢送驗確診，局長黃志中今天到醫院頒發感謝狀並致贈通報獎勵金5千元。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，經疫調個案發病前6月24日曾到台南市東區工作，當地目前為登革熱群聚熱點；6月30日夜間出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、背痛、骨頭痛等症狀；7月1日至杏和醫院就醫，經採檢NS1快篩陽性、PCR陽性（登革熱第一型），與台南市登革熱群聚檢出血清型相同。

個案可傳染期活動地點，以鳳山區居住地及小港、新興、鼓山及仁武區建築工地為主。為防範登革病毒於高雄市擴散，防疫團隊昨接獲個案通報後立即啟動緊急防治，已完成居住地孳生源檢查及室內壓罐噴藥作業，今天針對住家周邊半徑100公尺，執行強制地毯式孳生源清除及噴藥滅蚊等緊急防治工作。

潘炤穎表示，個案居住地鳳山區有為數甚多的菜園，今日防疫團隊於菜園查獲多處儲水桶已孳生病媒蚊孑孓，將依法處以1200元至15000元罰鍰，要求菜園使用人、管理人及所有人，菜園儲水桶應加蓋密合或養魚，並落實環境整頓，移除髒亂堆積物避免積水，降低社區疫情傳播風險。

衛生局提醒，登革熱具有潛伏期，通常為4至7天，如近期自東南亞國家入境或有台南市疫情發生地區活動史、工作史，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，可前往高雄市527家登革熱合約診所就醫，查詢https://gov.tw/146。

高雄市防疫團隊進行環境殘效性化學防治噴灑。圖／高雄市衛生局提供
高雄市防疫團隊進行環境殘效性化學防治噴灑。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局長黃志中（左二）感謝杏和醫院醫師（中）潘柏霖，及時發現社區隱藏個案。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局長黃志中（左二）感謝杏和醫院醫師（中）潘柏霖，及時發現社區隱藏個案。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊在鳳山菜園儲水桶查獲孳生病媒蚊孑孓。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊在鳳山菜園儲水桶查獲孳生病媒蚊孑孓。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 衛生局 高雄市

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