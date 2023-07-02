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人生芳華遇八仙事件 母伴佩璇8年走出煎熬找回希望

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
生命鬥士林佩璇18歲那年遭遇八仙塵爆，全身71%嚴重燒燙傷，引發敗血症休克，一度遭判植物人，她奇蹟甦醒，在媽媽陪伴下持續復健，現在進步狀況良好。記者劉柏均／攝影
生命鬥士林佩璇18歲那年遭遇八仙塵爆，全身71%嚴重燒燙傷，引發敗血症休克，一度遭判植物人，她奇蹟甦醒，在媽媽陪伴下持續復健，現在進步狀況良好。記者劉柏均／攝影

生命鬥士林佩璇8年前遭遇八仙塵爆，全身71%嚴重燒燙傷，甚至引發敗血症休克，昏迷4個月，甚至遭醫師宣判恐成植物人，她堅定的生存意志讓她奇蹟甦醒，但智力一度退化到僅剩3歲。

幸在佩璇媽媽陪伴、社工協助下，一步步復健至今，能說、能自行進食，也能緩緩學操作電動輪椅，重拾自理能力，也讓燦爛笑容重新回到臉上。小腦萎縮症協會今舉辦企鵝日暨照顧者表揚大會，佩璇媽媽應邀出席，接受表揚。

26歲的佩璇，過去曾是亮眼女模，更曾參加城市小姐選美比賽，卻在18歲那年面臨八仙塵爆，人生大轉折，71%的嚴重燒燙傷，在手術後併發敗血症，引起休克，合併腦部缺氧，呈現植物人狀態，歷經四個月後清醒，卻僅能臥病在床。

「真的很辛苦，甚至一度想帶著她離開。」佩璇媽媽憶當初辛苦過程，即便事隔多年，她仍難掩情緒。佩璇無法言語，承受疤痕拉扯的痛，不懂得表達，每天只會哭，所以她無法理解佩璇需要，精神壓力非常大。

佩璇媽媽說，佩璇當初出院返家，仍不能移動臥病在床，社工持續鼓勵帶佩璇出門，更進一步持續復健，現在已可部分自理，比如透過輔具可自行飲食，現在也可談天說笑，甚至可以鼓勵其他傷友。

佩璇媽媽感性提到，8年了，讓她多接觸，更多自理能力，更多自主性。感謝志工們的專業，陪伴與鼓勵，讓佩璇今天可以走到現在，也希望大家不要放棄，有勇氣、持續努力，就有希望。

佩璇因曾氣切，聲音沙啞、語氣細微，但面對詢問，她盡力前傾在電動輪椅上的身體、說著話，盼能讓記者清楚聽見聲音，記者也湊上耳朵，仔細聆聽。

「媽媽辛苦了，謝謝。」佩璇說，她很高興可以陪著媽媽來領獎，她有在進步了，希望媽媽可以看到她的進步，請媽媽放心；佩璇也鼓勵病友「要加油，總有一天，一定可以像我一樣走出來的。」

「企鵝72-『企盼』成果發表會暨身心障礙家庭照顧楷模表揚典禮」由中華小腦萎縮症病友協會舉辦，今首度在台中舉行，獲獎故事涵蓋多種障礙，包括小腦萎縮症等，活動旨在分享照顧者的心路歷程，呼籲社會關注身心障礙者及其家庭的需求和權益。

「企鵝72-『企盼』成果發表會暨身心障礙家庭照顧楷模表揚典禮」，今首度在台中舉行，分享照顧者的心路歷程，呼籲社會關注身心障礙者及其家庭的需求和權益。圖／中華小腦萎縮症病友協會提供
「企鵝72-『企盼』成果發表會暨身心障礙家庭照顧楷模表揚典禮」，今首度在台中舉行，分享照顧者的心路歷程，呼籲社會關注身心障礙者及其家庭的需求和權益。圖／中華小腦萎縮症病友協會提供

復健 敗血症

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