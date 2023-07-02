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玉山氣象站「等2個人咖啡」 鄭明典解釋由來 和林佳龍有關
中央氣象局昨天和今天舉辦局慶開放參觀活動，重現玉山北峰氣象站的「等2個人咖啡」陳設。氣象局長鄭明典在臉書解釋「等兩個人的咖啡」的由來，跟總統府秘書長林佳龍有關。
鄭明典說，有天玉山站紀錄到零下14度的低溫，他在臉書貼照片，透露玉山北峰氣象站沒有暖氣。時任交通部長林佳龍第一時間就決定送暖爐上山，剛好那年缺貨，好不容易才買到並送上山。
鄭明典表示，在玉山北峰氣象站值勤的同事想向部長致謝，於是他提議邀請林佳龍上山。可惜林佳龍當時離開交通部，到了原定上山的那一天，同事都準備好，才發現他和林佳龍都沒辦法上山。
玉山北峰氣象站觀測員李正紀就拍了一張無人的窗景照片給鄭明典，鄭明典再轉貼到臉書上，標題就是「等兩個人的咖啡」。
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