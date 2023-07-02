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確診康復持續腦霧 中醫師提供12點「1分鐘自我檢測」
新冠肺炎確診人數突破千萬，但康復後的「長新冠」卻仍困擾著民眾。中醫師公會全聯會理事長詹永兆表示，全台有6至7成的人仍持續有腦霧、久咳等長新冠症狀。但該如何判定自己是否有腦霧症狀，中醫師也提供「一分鐘自我檢測」的方式，判別自己是否有相關風險。
林口長庚中醫部部主任黃澤宏表示，新冠肺炎確診後，病毒侵犯人體會造成肌肉關節、神經等部位發炎，有時也會侵犯腦部，因此成為神經損傷、腦部認知功能障礙。
黃澤宏表示，腦部缺氧會造成腦部功能變差，血栓栓塞也會導致微血管循環變差，隨之而來免疫系統紊亂，導致免疫系統自我攻擊，例如臨床上有病患「帶狀泡疹」發作，嚴重也會影響神經系統。
黃澤宏也提供腦霧的「一分鐘自我檢測」：
1.思考敏銳度下降、無法專注
2.常常疲倦、缺乏能量、想睡覺
3.需增加咖啡因提振精神
4.有甲狀腺低下（腹圍增加、手腳冰冷、落髮）
5.有代謝性疾病（如糖尿病）
6.有腦部外傷、中風史
7.有懷孕者，產後常措辭困難
8.近期受到感染（如蜂窩性組織炎、肺炎等）
9.近期有藥物治療（麻醉或抗組織胺等）
10.接受化學治療
11.長期腸胃道問題
12.短暫壓力下，前述症狀加重
「符合3項即為腦霧，超過5項，須正視其他健康問題。」黃澤宏表示，自我觀察的時間可以「一個月」為單位，若一個月內偶而發生，通常多休息、好好調整就可以獲得好的復原；但若是兩天發作一次，甚至幾乎天天發生，就要積極尋求醫療協助。
黃澤宏表示，新冠確診後中風的機會會升高，因此若確診後眼睛看東西模糊、神經末梢出現異常，就必須進行神經學檢查，若是嚴重到不可逆的血管性失智症，就是腦部受到病毒侵犯的神經發炎，則要考量其他鑑別診斷；若是腦霧，中醫領域中有很多方式、針灸都能有所幫助。
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