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湖口長輩多成骨鬆高危險群 仁慈醫院引進微創脊椎手術

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
仁慈醫院與亞東醫院骨科合作，引進微創脊椎手術技術。圖／仁慈醫院提供
仁慈醫院與亞東醫院骨科合作，引進微創脊椎手術技術。圖／仁慈醫院提供

新竹一名8旬婦人跌倒後嚴重背痛和下肢無力，無法坐起與站立，至仁慈醫院檢查發現腰椎壓迫性骨折，透過俗稱灌注「骨水泥」的經皮錐體成型術後，婦人疼痛明顯改善，第2天已可回家休養。考量湖口地區老年人口眾多，也是骨質疏鬆高風險族群，仁慈醫院與亞東醫院骨科合作，引進微創脊椎手術，大幅減低臥床和康復所需的時間。

亞東醫院醫師廖伯峯分享，經皮錐體成型術是一種傷口小、風險低的手術，適合年老體弱、患有慢性疾病者。在局部麻醉下，病人能夠清楚表達不適且立即回應。此外，手術傷口只有針孔大小，出血量少，而且在手術過程中可以透過放射線攝影來監測骨水泥的位置，從而有效控制手術的併發症，避免骨折惡化、壓迫神經。

仁慈醫院指出，湖口地區有眾多老年人口，其中有一部分屬於骨質疏鬆的高風險族群，在日常生活中，不慎跌倒或從事粗重工作，都有可能導致脊椎骨折。過去由於骨折沒有得到適當的處理，病人可能忍受著難以承受的疼痛，只能長期臥床，即使骨折康復，長期缺乏適度運動也會造成關節肌肉無力，進一步影響日常生活能力。

因此仁慈醫院與亞東醫院骨科合作，引進微創脊椎手術技術，希望能惠及湖口地區需要改善脊椎疾病的民眾。除了經皮錐體成型術外，還有微創脊椎內視鏡手術及其他相關的微創脊椎手術，通過減少出血量和對組織的損害，特別適合年長者、高風險或對傳統手術併發症感到擔憂的患者。

亞東醫院醫師廖伯峯分享，經皮錐體成型術是一種傷口小、風險低的手術，適合年老體弱、患有慢性疾病者。圖／仁慈醫院提供
亞東醫院醫師廖伯峯分享，經皮錐體成型術是一種傷口小、風險低的手術，適合年老體弱、患有慢性疾病者。圖／仁慈醫院提供

手術 壓迫性骨折 老年人口

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