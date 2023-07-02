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健保給付新生兒緊急處置費 健保署最快9月1日上路

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署於6月29日通過新增「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」，預計約增加健保財務1.05億，最快9月1日實施。本報資料照片
健保署於6月29日通過新增「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」，預計約增加健保財務1.05億，最快9月1日實施。本報資料照片

國內少子化問題嚴重，新生兒高死亡率為重要因素之一，但醫師爲新生兒進行緊急醫療處置時，長期卻無健保給付，讓醫師深感不被重視。衛福部健保署長石崇良表示，為加強新生兒照護及緊急處置，於6月29日通過新增「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」，依新生兒出生時可能的風險分為初、中、高階，分別支付2354點、5000點、1萬點，約增加健保財務1.05億，預計9月1日實施。

石崇良說，依出生風險評估，初階對象為出生時孕齡33至36周，或出生時體重1501至2500公克，或任何經產科醫師評估為高危險妊娠生產；中階為Apgar score（阿普伽新生兒評分）1分鐘≦5或5分鐘≦7，或出生時孕齡29至32周，或出生時體重1001至1500公克者；高階為Apgar score1分鐘≦3或5分鐘≦5，以及出生時孕齡小於29周，或出生時體重小於1000公克者。

石崇良指出，申報資格限具合格且效期內新生兒高級急救救命術（NRP）證書的新生兒科醫師、兒科醫師執行。

健保署醫務管理組副組長劉林義說，高風險妊娠生產新生兒緊急處置費由新生兒科醫學會提出，但過去礙於沒有對應預算，今年則剛好有對應預算，上路後仍會針對臨床實際狀況進行修正。

此項措施是否能降低新生兒死亡率？台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑說，各醫療院所醫療團隊對於嬰兒待命處置奈入健保給付，新生兒醫學會已已爭取20多年，如今通過給付是給醫師的一種尊重，在過去沒有健保給付下，醫師仍是一樣把關，可是不會有了這項給付，新生兒死亡率就會大幅下降，這還需進行更詳盡的分析新生兒死因，作為政策修正的參考依據。

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