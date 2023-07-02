太敏感！支持團體才喊話 環保署：7月7日再開四接環評

四接爭議不斷，支持團體日前則召開記者會指出，協和以油改氣可改善空汙、舒緩供電缺口後，環保署隨即公布四接環評召開時程，並以「延續會議」為由，不再開放民眾旁聽發言，由於公布時間敏感，引發外界眾怒，認為環保署為政治考量欲強渡關山，避免明年大選強碰能源議題。

環保署今年5月25日召開四接環評審議，遭到反對團體抗議流會，5月31日基隆市政府廢除原則同意函；環保署原欲改到6月2日續辦環評，卻又臨時取消，四接環評時程再無下文。

支持四接的專家學者及環團6月29日召開記者會，認為台電3.0東移方案已釋出最大善意，盡可能降低對生態的衝擊。環保署前副署長詹順貴在該場記者會上指出，四接環評程序並無違法，反對者質疑範疇界定，恐是誤會其定義，範疇界定的關鍵在於該地點是否有代表性。

詹順貴表示，以四接選址來講，不管是哪個方案都在同一個海洋生態系，一開始的選址就具代表性，因此不需要重送環評，且台電也已針對固著性、移動性海洋動植物做調查，四接均依照二階環評規定，並無不法。

但守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環保署不顧程序違法、忽略台電環評書的錯誤百出、無視基隆市政府撤銷針對2.0版的原則同意函、堅決犧牲基隆人及基隆港的生活及營運。

王醒之表示，環保署為趕在明年總統及立委選舉前，欲先「清除戰場」，強迫7月即將屆滿的環委強行通過此案，避免明年遇到能源題慘敗。

環保署綜計處長劉宗勇表示，繼5月25日環評中斷後，原訂6月2日續開會議，但考量本案為重要議題，盼有更多環評委員能夠參與討論，才臨時取消並協調各環委時間安排環評會議，期間並不清楚反四接或挺四接團體何時召開記者會，因此也無待支持團體開口後才公布時程，試圖合理化環評會議一事。

四接延續環評會議將於7月7日召開，劉宗勇表示，環評會議都會落實公開透明，民眾可經由直播了解會議內容；由於本次環評會議是延續會議，雖開放民眾利用直播旁聽，但因上次會議登記發言的民眾已超過20人，本次會議將不開放新的民眾登記發言，會將時間留給上次登記的23名民眾。

劉宗勇說，考量環評會議的場地較小，登記發言的民眾數量較多，因此會安排民眾發言進場順序，一個一個進入會議室發言。

至於四接環評召開是否違法？劉宗勇說，3.0東移方案在「協和發電廠更新改建計畫」的範圍內，而東移方案須進行的相關環境調查作業，屬實質審查的範圍，無須重新辦理範疇界定會議，也無違反環評法。