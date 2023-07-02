快訊

年改失敗？ 銓敘部：退撫基金用罄年限延後一個世代 明年政府撥補挹注

法國暴亂陸客團遇襲 遊客驚魂未定：再也不會來了！

夏季消暑不只有吃西瓜 一圖看懂8項涼感食物讓你吃比不吃還涼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太敏感！支持團體才喊話 環保署：7月7日再開四接環評

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台電擬在基隆協和電廠附近蓋第四天然氣接收站（四接），新版本位址接近基隆港嘴，引發船隻安全疑慮，目前正進行環評程序。本報資料照片
台電擬在基隆協和電廠附近蓋第四天然氣接收站（四接），新版本位址接近基隆港嘴，引發船隻安全疑慮，目前正進行環評程序。本報資料照片

四接爭議不斷，支持團體日前則召開記者會指出，協和以油改氣可改善空汙、舒緩供電缺口後，環保署隨即公布四接環評召開時程，並以「延續會議」為由，不再開放民眾旁聽發言，由於公布時間敏感，引發外界眾怒，認為環保署為政治考量欲強渡關山，避免明年大選強碰能源議題。

環保署今年5月25日召開四接環評審議，遭到反對團體抗議流會，5月31日基隆市政府廢除原則同意函；環保署原欲改到6月2日續辦環評，卻又臨時取消，四接環評時程再無下文。

支持四接的專家學者及環團6月29日召開記者會，認為台電3.0東移方案已釋出最大善意，盡可能降低對生態的衝擊。環保署前副署長詹順貴在該場記者會上指出，四接環評程序並無違法，反對者質疑範疇界定，恐是誤會其定義，範疇界定的關鍵在於該地點是否有代表性。

詹順貴表示，以四接選址來講，不管是哪個方案都在同一個海洋生態系，一開始的選址就具代表性，因此不需要重送環評，且台電也已針對固著性、移動性海洋動植物做調查，四接均依照二階環評規定，並無不法。

但守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環保署不顧程序違法、忽略台電環評書的錯誤百出、無視基隆市政府撤銷針對2.0版的原則同意函、堅決犧牲基隆人及基隆港的生活及營運。

王醒之表示，環保署為趕在明年總統及立委選舉前，欲先「清除戰場」，強迫7月即將屆滿的環委強行通過此案，避免明年遇到能源題慘敗。

環保署綜計處長劉宗勇表示，繼5月25日環評中斷後，原訂6月2日續開會議，但考量本案為重要議題，盼有更多環評委員能夠參與討論，才臨時取消並協調各環委時間安排環評會議，期間並不清楚反四接或挺四接團體何時召開記者會，因此也無待支持團體開口後才公布時程，試圖合理化環評會議一事。

四接延續環評會議將於7月7日召開，劉宗勇表示，環評會議都會落實公開透明，民眾可經由直播了解會議內容；由於本次環評會議是延續會議，雖開放民眾利用直播旁聽，但因上次會議登記發言的民眾已超過20人，本次會議將不開放新的民眾登記發言，會將時間留給上次登記的23名民眾。

劉宗勇說，考量環評會議的場地較小，登記發言的民眾數量較多，因此會安排民眾發言進場順序，一個一個進入會議室發言。

至於四接環評召開是否違法？劉宗勇說，3.0東移方案在「協和發電廠更新改建計畫」的範圍內，而東移方案須進行的相關環境調查作業，屬實質審查的範圍，無須重新辦理範疇界定會議，也無違反環評法。

環評 四接 環保署

延伸閱讀

汽車排氣定檢回歸環保署 7月起8年車每2年驗排氣一次

環境地圖競賽設特別獎 盼加深2050淨零觀念

基隆立委參選人張秉鈞退選改誰上陣？蔡適應：不會是我

影╱世界海洋日再抗爭 王醒之：勿當被台電中油看守的內閣

相關新聞

太敏感！支持團體才喊話 環保署：7月7日再開四接環評

四接爭議不斷，支持團體日前則召開記者會指出，協和以油改氣可改善空汙、舒緩供電缺口後，環保署隨即公布四接環評召開時程，並以...

確診康復持續腦霧 中醫師提供12點「1分鐘自我檢測」

新冠肺炎確診人數突破千萬，但康復後的「長新冠」卻仍困擾著民眾。中醫師公會全聯會理事長詹永兆表示，全台有6至7成的人仍持續...

TPASS通勤月票搭台鐵 誤點不賠償

TPASS通勤月票昨天先在北中南3大生活圈上路，運作順利。根據台鐵公告的規定，持TPASS搭台鐵，無法適用目前台鐵電子票...

鄭明典曝王國材「工具人」外號 蘇貞昌也來「等2個人咖啡」

中央氣象局長鄭明典即將退休，他近日在臉書分享工作現場點滴和回顧印象深刻的往事，今天PO出交通部長王國材日前造訪看畫的照片...

玉山氣象站「等2個人咖啡」 鄭明典解釋由來 和林佳龍有關

中央氣象局昨天和今天舉辦局慶開放參觀活動，重現玉山北峰氣象站的「等2個人咖啡」陳設。氣象局長鄭明典在臉書解釋「等兩個人的...

影／無震無風 龜山島轟然巨響「崩山了」遊客憂龜首將消失

今天接近中午時，在無地震及強風下，宜蘭縣龜山島傳出轟然巨響，被一群搭船賞鯨客直擊龜首大崩塌，滾滾落石引發塵土飛揚，石塊濺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦