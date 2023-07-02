猛爆性肝炎常「聽天由命」 換肝名醫曝引爆2大關鍵因素

合作金庫金控董事長林謙浩今上午過世，疑似是身體健康因素，外傳為猛爆性肝炎病故，林謙浩於6月16日才接任合庫金董事長至今二周。中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐說，猛爆性肝炎好發原因為病毒性或酒精性肝炎，其中又以病毒性肝炎中的B型肝炎最為常見，再加上感染、壓力等外在因素，造成肝炎急性發作，這時往往只能「聽天由命」，或依病情需要立即啟動換肝程序。

陳堯俐指出，猛爆性肝炎患者常已有慢性肝病，此時肝功能不佳，再加上感染、壓力、勞累或未定期服藥等外在因素，造成急性發作，症狀有黃疸、肝指數飆高。若猛爆性肝炎患者年齡較輕，肝功能還能支撐，病情是來得快、去的快，但年逾60歲患者，肝功能長期不佳，一旦出現大風暴，可能就無法承受，一次就倒了。

陳堯俐說，現在醫療進步，B型肝炎患者可以透過追蹤，監控病情，C肝患者也有治療藥物，因此，目前猛爆性肝炎患者已經算是少見，一年案例僅約個位數。若要避免猛爆性肝炎，B肝患者一定要定期追蹤，切忌自行停藥，Ｃ肝則要服藥治療，酒精性肝炎則要戒酒，才能遠離肝炎。