聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南本土登革熱爆發須開專責病房？ 薛瑞元：作用不大
台南市本土登革熱確診病例目前已破百例，衛福部疾管署日前認定東區、仁德區為登革熱流行疫區，只要是具有登革熱疑似症狀NS1快篩呈陽性，且居住地在流行區，即被判斷確診。對此，衛福部長薛瑞元說，衛福部已派遣專家前往台南，並與衛生局密切合作控制疫情，目前病例數雖在增加，但擴散速度沒有很快，登革熱曾在台南、高雄爆發疫情，現在依防治經驗啟動防治措施，希望民眾加以配合，尤其是出現確診個案時，民眾應配合環境噴藥。
因應台南登革熱疫情爆發，是否需要開設專責病房？薛瑞元說，登革熱疫情開設專責病房的作用不大，因為登革熱傳播並非人傳人，而是透過病媒蚊傳播，因此，最重要的是將人與病媒蚊隔開。
疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，定期巡查，清除家戶內外積水容器，加強環境整頓與消滅孳生源，避免病媒蚊繁殖；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。
民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，如經醫師診斷為感染登革熱，請遵照醫師指示服藥，多休息及多喝水，發病後5日內應避免被蚊蟲叮咬，同時注意自身有無登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，以及是否為慢性病患者、孕婦、嬰兒、年長者等高危險群，以降低登革熱重症發生，也請醫療院所適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言