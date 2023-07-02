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台南本土登革熱爆發須開專責病房？ 薛瑞元：作用不大

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台南市登革熱病例破百，國軍化學兵加入噴藥行列。圖／台南市衛生局提供
台南市登革熱病例破百，國軍化學兵加入噴藥行列。圖／台南市衛生局提供

台南市本土登革熱確診病例目前已破百例，衛福部疾管署日前認定東區、仁德區為登革熱流行疫區，只要是具有登革熱疑似症狀NS1快篩呈陽性，且居住地在流行區，即被判斷確診。對此，衛福部長薛瑞元說，衛福部已派遣專家前往台南，並與衛生局密切合作控制疫情，目前病例數雖在增加，但擴散速度沒有很快，登革熱曾在台南、高雄爆發疫情，現在依防治經驗啟動防治措施，希望民眾加以配合，尤其是出現確診個案時，民眾應配合環境噴藥。

因應台南登革熱疫情爆發，是否需要開設專責病房？薛瑞元說，登革熱疫情開設專責病房的作用不大，因為登革熱傳播並非人傳人，而是透過病媒蚊傳播，因此，最重要的是將人與病媒蚊隔開。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，定期巡查，清除家戶內外積水容器，加強環境整頓與消滅孳生源，避免病媒蚊繁殖；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，如經醫師診斷為感染登革熱，請遵照醫師指示服藥，多休息及多喝水，發病後5日內應避免被蚊蟲叮咬，同時注意自身有無登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，以及是否為慢性病患者、孕婦、嬰兒、年長者等高危險群，以降低登革熱重症發生，也請醫療院所適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

登革熱 疫情 台南

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