遠雄廣場可可市集登場 打造從產地到餐桌的巧克力饗宴

新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，即日起到7月9日展售業者運用創新研發能力，以屏東可可豆結合特色食材的製作的巧克力產品，呈現「屏東可可」文化觀光發展潛力。

遠雄廣場表示，屏東可可樹種植面積居全台各縣市之冠，並透過業者創新研發能力，在世界巧克力賽屢獲佳績。遠雄總經理曾玉鳳和農委會水土保持局台南分局副分局長祝瑞敏出席可可市集開幕活動，邀請民眾一起用實際行動支持南台灣小農。

參與可可市集的屏東巧克力品牌包括伊然可可、六分四巧克力、塔加咖啡、巴黎兩隻貓等，展出多款可可加工產品，如巧克力、可可唇膏、手工皂、可可飲品、可可茶、可可鬆等，還有夢幻飲品DIY、製作可可茶及彩繪巧克力體驗活動，讓消費者在逛可可市集同時，也能品嘗從產地到餐桌的美味。

遠遠表示，「御巧巧克力」業者來自來馬來西亞，發巧巧思運用台灣在地巧克力結合馬六甲南洋風味，在這次市集限量推出曾在法國得獎的「客家梅乾菜巧克力」。「ORIGIN風味研究室」黃金48小時研磨加微米級粉碎技術，產品曾在ICA世界巧克力大賽獲得1銀2銅佳績，銀獎產品是把紅烏龍與鮮奶的獨特香氣溶入巧克力的「50% 台灣紅烏龍牛奶巧克力」。

「老莫可可農園」可可豆肉桂捲、可可金鑽鳳梨酥，顛覆味蕾想像。「瑞祥巧克力」以白巧克力為基底，搭配杉林溪清香甘醇烏龍茶葉產品，除有淡淡烏龍茶和奶香風味，也帶有酒香與果酸味。「蘭園小天使」研發的濃郁巧克力冰淇淋，搭配淡淡花香味。「巧妙巧克力」推出多款口味果物巧克力，包含鳳梨、芒果、金桔和檸檬口味。