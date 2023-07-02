快訊

MLB／張育成連兩天復健賽照計畫 加了守備無失誤

金曲34／評審團主席陳建騏還原「艾怡良出包」幕後實況 認簽名太大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠雄廣場可可市集登場 打造從產地到餐桌的巧克力饗宴

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，展期到7月9日。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，展期到7月9日。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，即日起到7月9日展售業者運用創新研發能力，以屏東可可豆結合特色食材的製作的巧克力產品，呈現「屏東可可」文化觀光發展潛力。

遠雄廣場表示，屏東可可樹種植面積居全台各縣市之冠，並透過業者創新研發能力，在世界巧克力賽屢獲佳績。遠雄總經理曾玉鳳和農委會水土保持局台南分局副分局長祝瑞敏出席可可市集開幕活動，邀請民眾一起用實際行動支持南台灣小農。

參與可可市集的屏東巧克力品牌包括伊然可可、六分四巧克力、塔加咖啡、巴黎兩隻貓等，展出多款可可加工產品，如巧克力、可可唇膏、手工皂、可可飲品、可可茶、可可鬆等，還有夢幻飲品DIY、製作可可茶及彩繪巧克力體驗活動，讓消費者在逛可可市集同時，也能品嘗從產地到餐桌的美味。

遠遠表示，「御巧巧克力」業者來自來馬來西亞，發巧巧思運用台灣在地巧克力結合馬六甲南洋風味，在這次市集限量推出曾在法國得獎的「客家梅乾菜巧克力」。「ORIGIN風味研究室」黃金48小時研磨加微米級粉碎技術，產品曾在ICA世界巧克力大賽獲得1銀2銅佳績，銀獎產品是把紅烏龍與鮮奶的獨特香氣溶入巧克力的「50% 台灣紅烏龍牛奶巧克力」。

「老莫可可農園」可可豆肉桂捲、可可金鑽鳳梨酥，顛覆味蕾想像。「瑞祥巧克力」以白巧克力為基底，搭配杉林溪清香甘醇烏龍茶葉產品，除有淡淡烏龍茶和奶香風味，也帶有酒香與果酸味。「蘭園小天使」研發的濃郁巧克力冰淇淋，搭配淡淡花香味。「巧妙巧克力」推出多款口味果物巧克力，包含鳳梨、芒果、金桔和檸檬口味。

曾玉鳳表示，希望透過可可市集呈現可可產業多元面貌，並提供促進農業與都市間交流平台，鼓勵更多人支持台灣的小農和可可產業。可可市集在汐止遠雄廣場1樓藝響花園舉行，展期到7月9日，歡迎民眾前來品味屏東小農的獨特風味，共享巧克力饗宴。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，展期到7月9日。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，展期到7月9日。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，展期到7月9日。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，展期到7月9日。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，展期到7月9日。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，展期到7月9日。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，展期到7月9日。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，展期到7月9日。圖／遠雄廣場提供

可可 巧克力 屏東

延伸閱讀

2男疑因糾紛遭車狠撞「噴飛」 屏東警擴大偵辦中

賴清德南下屏東禮佛 承諾將宗教團體對現行法制建議帶回研議

汐止明峰商圈 錢景可期

專家帶路／汐止明峰商圈 入手門檻低 首購族優選

相關新聞

鄭明典曝王國材「工具人」外號 蘇貞昌也來「等2個人咖啡」

中央氣象局長鄭明典即將退休，他近日在臉書分享工作現場點滴和回顧印象深刻的往事，今天PO出交通部長王國材日前造訪看畫的照片...

高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：慎防雷擊強風、瞬間強降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天台灣附近偏南轉西南風，低層水氣多、...

台南本土登革熱爆發須開專責病房？ 薛瑞元：作用不大

台南市本土登革熱確診病例目前已破百例，衛福部疾管署日前認定東區、仁德區為登革熱流行疫區，只要是具有登革熱疑似症狀NS1快...

鄭植羽展創作 承繼父親鄭問也揮灑自我風格

已故漫畫家鄭問每幅作品都有如藝術實驗，甚受推崇。他的兒子鄭植羽長年擔任父親助手，在父親辭世後持續探索藝術，日前舉行「浮游...

遠雄廣場可可市集登場 打造從產地到餐桌的巧克力饗宴

新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，即日起到7月9日展售業者運用創新研發能力，以屏東可可豆結合特色食...

高溫悶熱 中北部午後容易有短時間較大雨勢

今天仍是偏南風的環境，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，台灣周圍的水氣比昨天來的稍微減少一點，南部地區仍是有局部迎風面短暫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦