部分負擔新制民眾不清楚 薛瑞元曝可能原因

健保部分負擔調整新制昨天上路，包括門診藥費、慢性連續處方箋，急診就醫都受到影響，但不少民眾昨天就醫時，才發現新制上路，藥費貴到吃不消。衛福部長薛瑞元說，部分負擔新制已進行相當多的宣導，但民眾要在真正付錢時，才會加以注意，如果沒注意可能就會突然覺得很貴。健保署台北業務組今明兩天加派人力宣導，希望協助醫院新制度實施順暢。

薛瑞元今天出席「降低台灣新生兒死亡率研討會」，他會前受訪表示，部分負擔調整新制昨天上路，確實有許多民眾抱怨「看病怎麽變這麼貴」，但可能是因為民眾未就醫前，不會加以注意所致。

健保門診藥品、慢箋與急診部分負擔調整新制，於門診藥費方面，地區醫院及基層診所維持百元以下免收部分負擔，101元以上收取20%，上限200元；醫學中心、區域醫院100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，上限300元。

慢性處方箋第一次調劑，比照門診藥品收取部分負擔，第二次後調劑維持免收；為了鼓勵穩定慢性病人至基層診所就診，基層診所免收慢箋部分負擔；若為中低收入戶、身心障礙者，不論就醫層級，皆免收部分負擔。

急診部分負擔依就醫院所層級別採「定額」收費，醫學中心750元，區域醫院400元，地區醫院和基層診所則維持150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。