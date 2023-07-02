快訊

MLB／張育成連兩天復健賽照計畫 加了守備無失誤

金曲34／評審團主席陳建騏還原「艾怡良出包」幕後實況 認簽名太大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部分負擔新制民眾不清楚 薛瑞元曝可能原因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保部分負擔上路，有民眾領藥後反映貴了一點。本報資料照片
健保部分負擔上路，有民眾領藥後反映貴了一點。本報資料照片

健保部分負擔調整新制昨天上路，包括門診藥費、慢性連續處方箋，急診就醫都受到影響，但不少民眾昨天就醫時，才發現新制上路，藥費貴到吃不消。衛福部長薛瑞元說，部分負擔新制已進行相當多的宣導，但民眾要在真正付錢時，才會加以注意，如果沒注意可能就會突然覺得很貴。健保署台北業務組今明兩天加派人力宣導，希望協助醫院新制度實施順暢。

薛瑞元今天出席「降低台灣新生兒死亡率研討會」，他會前受訪表示，部分負擔調整新制昨天上路，確實有許多民眾抱怨「看病怎麽變這麼貴」，但可能是因為民眾未就醫前，不會加以注意所致。

健保門診藥品、慢箋與急診部分負擔調整新制，於門診藥費方面，地區醫院及基層診所維持百元以下免收部分負擔，101元以上收取20%，上限200元；醫學中心、區域醫院100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，上限300元。

慢性處方箋第一次調劑，比照門診藥品收取部分負擔，第二次後調劑維持免收；為了鼓勵穩定慢性病人至基層診所就診，基層診所免收慢箋部分負擔；若為中低收入戶、身心障礙者，不論就醫層級，皆免收部分負擔。

急診部分負擔依就醫院所層級別採「定額」收費，醫學中心750元，區域醫院400元，地區醫院和基層診所則維持150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。

醫學 健保 低收入戶

延伸閱讀

新北市餵藥案疑烏龍一場？ 薛瑞元：現在斷言都還太早

健保新制醫院看診變貴 民眾怨沒宣導

清冠1號7月1日改自費 「不能從國外網站訂貨」薛瑞元：違反藥事法

清查苯巴比妥藥物行動擴及全國？ 薛瑞元曝不做的原因

相關新聞

鄭明典曝王國材「工具人」外號 蘇貞昌也來「等2個人咖啡」

中央氣象局長鄭明典即將退休，他近日在臉書分享工作現場點滴和回顧印象深刻的往事，今天PO出交通部長王國材日前造訪看畫的照片...

高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：慎防雷擊強風、瞬間強降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天台灣附近偏南轉西南風，低層水氣多、...

台南本土登革熱爆發須開專責病房？ 薛瑞元：作用不大

台南市本土登革熱確診病例目前已破百例，衛福部疾管署日前認定東區、仁德區為登革熱流行疫區，只要是具有登革熱疑似症狀NS1快...

鄭植羽展創作 承繼父親鄭問也揮灑自我風格

已故漫畫家鄭問每幅作品都有如藝術實驗，甚受推崇。他的兒子鄭植羽長年擔任父親助手，在父親辭世後持續探索藝術，日前舉行「浮游...

遠雄廣場可可市集登場 打造從產地到餐桌的巧克力饗宴

新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，即日起到7月9日展售業者運用創新研發能力，以屏東可可豆結合特色食...

高溫悶熱 中北部午後容易有短時間較大雨勢

今天仍是偏南風的環境，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，台灣周圍的水氣比昨天來的稍微減少一點，南部地區仍是有局部迎風面短暫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦