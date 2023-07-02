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鄭明典曝王國材「工具人」外號 蘇貞昌也來「等2個人咖啡」

他小時候偷玩電腦「很嗨」、長大花錢卻懶得玩！鄉民曝關鍵原因

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鄭明典曝王國材「工具人」外號 蘇貞昌也來「等2個人咖啡」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材（右）曾和氣象局長鄭明典（左）在玉山氣象站喝咖啡。圖／取自鄭明典臉書
交通部長王國材（右）曾和氣象局長鄭明典（左）在玉山氣象站喝咖啡。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局鄭明典即將退休，他近日在臉書分享工作現場點滴和回顧印象深刻的往事，今天PO出交通部長王國材日前造訪看畫的照片，他並透露，部長以前被稱為「工具人」或「救火隊」，基本上就是勞碌命的意思，「做很多事、很忙」。

鄭明典說，所以有點刻意的安排一些輕鬆行程，「我真的曾經把部長帶上玉山北峰，我們在北峰窗前喝過咖啡」。

中央氣象局今明兩天舉辦局慶開放參觀活動，重現玉山氣象站的「等2個人咖啡」陳設。鄭明典昨天也分享行政院前院長蘇貞昌造訪的合影。

鄭明典表示，都不需要言語溝通，他和蘇貞昌同時說出，「向山致敬」，然後會心一笑。他還爆料，「同事偷偷問，這位真的是蘇前院長嗎？怎麼和傳說的不一樣」。

行政院前院長蘇貞昌（右）和氣象局長鄭明典（左），在氣象局布置的玉山氣象站的「等2個人咖啡」擺拍。圖／取自鄭明典臉書
行政院前院長蘇貞昌（右）和氣象局長鄭明典（左），在氣象局布置的玉山氣象站的「等2個人咖啡」擺拍。圖／取自鄭明典臉書
交通部長王國材（右二）造訪中央氣象局，氣象局長鄭明典（右一）陪同。圖／取自鄭明典臉書
交通部長王國材（右二）造訪中央氣象局，氣象局長鄭明典（右一）陪同。圖／取自鄭明典臉書
中央氣象局今明兩天舉辦局慶開放參觀活動，重現玉山氣象站的「等2個人咖啡」陳設。圖／取自鄭明典臉書
中央氣象局今明兩天舉辦局慶開放參觀活動，重現玉山氣象站的「等2個人咖啡」陳設。圖／取自鄭明典臉書

鄭明典 氣象局 咖啡

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