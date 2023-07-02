鄭明典曝王國材「工具人」外號 蘇貞昌也來「等2個人咖啡」

中央氣象局長鄭明典即將退休，他近日在臉書分享工作現場點滴和回顧印象深刻的往事，今天PO出交通部長王國材日前造訪看畫的照片，他並透露，部長以前被稱為「工具人」或「救火隊」，基本上就是勞碌命的意思，「做很多事、很忙」。

鄭明典說，所以有點刻意的安排一些輕鬆行程，「我真的曾經把部長帶上玉山北峰，我們在北峰窗前喝過咖啡」。

中央氣象局今明兩天舉辦局慶開放參觀活動，重現玉山氣象站的「等2個人咖啡」陳設。鄭明典昨天也分享行政院前院長蘇貞昌造訪的合影。