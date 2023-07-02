癌藥基金助癌友 推3年仍卡關

健保財務困境已讓癌症病人與新藥可近性之間距離愈來愈遠，台灣癌症基金會自三年前開始推動「癌症新藥多元支持基金」，作為新藥獲得健保給付前的過渡型機制，幫助癌友可以盡早用藥，基金期待納入公部門資源，只是至今衛福部尚未回應，立法院也將於下會期討論，盼能提早成立基金幫助癌友。

「健保成立時的醫療科技發展程度與現今有極大差異，是必須面對的現實。」台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌症用藥愈來愈貴，是當初完全料想不到，既然時代已經改變，制度也需要跟著調整。

立法委員、立院厚生會會長吳玉琴表示，對病友有益的癌症新藥，不該等到病人惡化、癌症末期才能使用，癌症新藥多元支持基金能幫助病友提早用藥，設立有其必要，也已獲朝野共識。

吳玉琴說，癌症新藥基金設立受「財政紀律法」中不得設置基金的限制，導致無法以公務預算編列預算，須藉修法才能賦予財源，她於上個會期，提案修癌症防治法，卻未獲得行政部門的共識，健保署五月赴英國參訪癌藥基金制度，至今已經七月，未見提交報告，將持續與衛福部溝通，下會期也將續排癌防法審查。

萬芳醫院癌症副院長李明哲說，設癌症新藥基金可幫助癌友獲更多治療武器，但同時也得思考，是否會排擠到非癌症患者，建議在不排擠其他疾病資源前提下，政府可透過國發基金、菸捐等來源撥款，採部分給付模式，補助八成、患者自費二成的方式限額補助，避免不珍惜資源。