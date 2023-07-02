退休金年底燒光 她想放棄治療肺癌

徐小姐二年前確診肺癌末期，使用標靶藥物泰格莎，去年底出現抗藥性，腫瘤擴大且與靜脈沾黏、無法再開刀，保命方式僅剩使用泰格莎與德邁特雙標靶，德邁特雖在一一○年取得藥證，至今過了七百多天仍未納保，她靠先生僅有百萬退休金，每月燒十萬多元自費用藥，過著不知道下月還能否接受治療的日子。

前年五月，徐小姐發現自己「骨頭怪怪的」，脊椎、肋骨的劇痛，讓她夜夜失眠。使用藥膏、吃止痛藥均無顯著改善，她到基隆三軍總醫院骨科檢查，醫師原以為是肌肉緊繃，重看Ｘ光片後，發現胸腔黑影，要她趕緊檢查，結果是肺癌四期，腫瘤已轉移到骨骼及腎上腺。

腫瘤檢出有ＥＧＦＲ基因突變，符合標靶藥物泰格莎健保給付條件，她使用後一年多就出現抗藥性，腫瘤擴大五公分，為爭取最好治療，醫師協助她將腫瘤切片，送至國外基因檢測，結果驗出另一種ＭＥＴ突變，須使用另款標靶藥德邁特才能控制，但德邁特未納入健保。

徐小姐家境小康，先生是基層公務員近年退休，領百萬退休金，先生支持她用退休金支應自費藥德邁特，但每月藥費就十萬，年底退休金恐會用完，先生已做好抵押房產準備。

高齡八十的母親，看她為治療燒盡家產，主動提出掏出老本、賣房子幫忙，龐大醫藥費造成家庭經濟壓力，自己身心煎熬，還擔心隨時到來的抗藥性，「有時想說乾脆放棄治療。」

徐小姐說，台灣醫療制度表面上人人稱羨，但像她一樣的弱勢癌友，大多是有藥卻用不到，盼政府投入更多醫療預算，也要修改制度提高新藥可近性，如今新藥納保自己恐等不到了，但仍盼政府加緊腳步讓後人受益。