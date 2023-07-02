健保支付低 影響藥廠意願

健保署與食藥署合作研議推行「平行審查機制」，癌症新藥納保時間可望縮短至少四個月。醫藥界對新制帶來的效益，持保留態度。藥品在市場若有具有不可取代性，藥廠不一定會選擇進入價格砍殺的健保市場，應回歸增加健保總額預算、提高健保費率，才能根本解決癌友問題。

中華民國開發性製藥研究學會秘書長陳全文說，平行審查機制是將醫療科技評估（ＨＴＡ）的時間往前，等於縮短四十二天，後續行政審查、共擬會等再縮短一些時間。但反觀日本於新藥的審查時間，僅二到三個月，台灣平均審查時間以「年」計算，時間雖縮短，但完全不能比。

陳全文說，納保的審查過程，最冗長的就是專家諮詢會議以及共擬會，共擬會每二個月舉行一次，需討論的藥品項目多，該次討論不完就會延到二個月後再討論，討論效率也需要再提升。

一位不願具名的藥界人士表示，健保給付新藥價格往往偏低，且藥品給付條件又比食藥署核准適應症還嚴苛，等得到癌症新藥納保，又剛好符合可以給付條件，簡直是「中樂透」，只有極為少數且病情最為嚴重者才用得到，藥廠也會因為符合給付條件的人數少，而選擇放棄健保市場。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，平行審查可提高效率，但一切「說到最後又是錢」，健保署砍價手段全球一流，若砍價幅度過高，癌症新藥在台灣健保支付價格過低，即使能夠縮短新藥納保的時間，國際藥廠也未必希望參加。

洪子仁表示，應提高健保費率、增加總額預算，當有足夠的健保經費，新藥議價的可接受範圍提高，即達到雙贏，讓病人盡快用到新藥治療。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，健保署應思考改善財源的手段，如從不當耗用的資源著手，先節流，再討論開源。