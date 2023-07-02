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衛福部推動 平行審查加速癌藥納保

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導
健保署研議推動「平行審查制度」加速癌症新藥納保，最快明年元旦上路。記者林俊良／攝影
健保署研議推動「平行審查制度」加速癌症新藥納保，最快明年元旦上路。記者林俊良／攝影

新藥納保審查期可望縮短

新藥納健保給付耗時，長期被詬病，二代健保施行後，癌症新藥從申請給付至生效，平均等待期是非癌藥的兩倍，長達七八七天，等待超過兩年。為加速新藥納保，健保署與食藥署、醫藥品查驗中心合作，預計明年元旦起，推動平行審查機制，藥廠向食藥署申請藥證時，可同步申請健保給付，癌症新藥納保推估可從平均十六個月縮至十二個月。

新藥進入台灣市場，藥廠得先向食藥署申請藥證，光是申請新藥藥證，最短需花七點五個月，取得藥證後，再進入健保審查三階段，包含健保署行政審查及醫藥品查驗中心醫療科技評估（ＨＴＡ）、專家諮詢委員會、共擬會、啟動收載等，一般新藥納保階段至少要十二點五個月，癌症新藥昂貴，時間更冗長。

健保署副署長蔡淑鈴說，為加速納保，研議推動「平行審查機制」，該機制是藥廠在向食藥署申請藥證並進入最後程序時，可在未取得藥證前，先進入醫療科技評估的程序，當取得食藥署核發的藥證，即啟動共擬會，前後至少能縮短四個月。

蔡淑鈴說，除平行審查機制，癌症新藥基金的設立，或審查流程改變等，逐一優化制度，加速新藥納保。新制最快明年元旦推行，推行後藥廠可依需求，選擇是否要加入平行審查機制，並不會廢除原本方式。食藥署署長吳秀梅說，對藥廠而言，愈早取得藥證或納保，時間上都是「賺」的，其策略對藥廠具一定誘因。

癌基會憂「看得到吃不到」

台灣癌症基金會執行總監馬吟津說，縮短納保速度固然重要，但健保都是採「限縮」給付，導致逾七成癌症患者依舊「看得到、吃不到」。增加醫療投資、建置配套措施，才是根本解方，不想再看到癌症患者，等不到癌症新藥納保，因貧、因病而逝。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，健保財源有限，而高齡化社會使癌症患者的人數，可以被預期只會愈來愈多，且癌症新藥價格昂貴，二大因素都會使癌症新藥就算有平行審查機制作為輔助，也無法實質達到「加速」納保的效果，健保署該做的是找出增加財源的配套措施，才能根本解決新藥給付過慢的問題。

癌症 健保 食藥署

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