鐵道局施工SOP流於形式 交長要求檢討

去年六月，交通部鐵道局工程圍籬入侵台鐵路線，和台鐵區間車擦撞，運安會事後調查發現，鋼柱高於圍籬、瞭望員沒帶無線電，兩項都違規，檢查表卻勾合格；今年五月，又發生鐵道局工作平台車滑落到台鐵軌道上，包商卻不知情，險些重演太魯閣事故翻版，兼管鐵道監理的鐵道局儼然成了軌道安全的破口。

對於鐵道局工程空有ＳＯＰ，各項檢查卻流於形式，交通部長王國材表示，不管鐵道局或台鐵局，都有相關規範與標準作業程序，卻因相關人員習以為常而忽略，已請交通部政次胡湘麟督導，要建立稽核機制。

鐵道局去年六月施作台南地下化工程時，因施工不慎，造成圍籬入侵台鐵路線，在台南保安間東正線與台鐵區間車發生擦撞。運安會調查發現，明明鋼柱堆置高度高出圍籬八公分、瞭望員沒帶無線電，但安全檢查表卻都勾合格，顯然鐵道局和施工廠商都未落實施工安全管理。

今年五月，鐵道局負責的嘉義鐵路高架化工程，工作平台車滑落到台鐵軌道上，導致台鐵區間車在嘉義站至南靖站間撞上受損。由於依照鐵道局的施工規範，收工後得做相關檢查，並經承包商、監造單位、鐵道局監工人員等三道關卡檢查、打勾，但鐵道局調查發現，當時的人員沒確實完成檢查就填寫完工表單。

成大交通管理科學系主任鄭永祥直言，「人」才是重點，得有安全的風險意識，否則即便訂立規範、標準作業程序，只要執行者不遵守，就會一再發生問題，這些事件反映基層人員根本不知問題嚴重性。

鐵道局表示，這兩起事件都是施工人員怠職及未依規定落實執行，已依契約規定對監造單位及施工廠商扣罰，汰換不適任人員，另也提高會議紀錄表單核定層級，並辦理相關教育訓練。