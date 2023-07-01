養生女運動當健身爬樓卻喘爆 竟是肺動脈栓塞險死
50歲吳小姐重視養生，平日保持運動跑步健身，因爬樓梯忽然上氣不接下氣，經急診查出是雙側肺動脈栓塞，若採傳統靜脈注射溶栓藥，有高出血風險，開胸取栓死亡率也極高，改採新一代超音波震碎血栓導管治療，術後第六天順利出院，恢復至今良好。
中國醫藥大學附設醫院由心臟血管系周邊血管科主任徐中和說，急性肺栓塞指血塊堵塞住肺動脈，血液很難從心臟順利的打入肺臟，會造成全身血壓下降，缺氧，但不容易在第一時間診斷出來，嚴重急性肺栓塞若併發循環系統休克，死亡率逾50％，需快速投入精準診斷和正確治療。
吳小姐表示，她生活作息正常，相當注重養生，過去無三高病史，平日靠運動跑步健身，但有一次在爬樓梯過程中，忽然呼吸出現嚴重短促，上氣不接下氣，經同事提醒，到門診尋求醫療諮詢，都未能找到原因，再轉到急診，經胸部電腦斷層，發現其雙側的肺動脈栓塞，轉介到徐中和緊急手術取栓。
徐中和說，吳女有大片肺栓塞亟需打通，經與吳女討論後，改採超音波震碎血栓導管治療，也就是局部麻醉，將導管置放在肺動脈，以超音波的能量配合溶栓藥物來震碎血栓。
徐中和指出，吳女士血栓清除率達9成以上，輔以血栓溶解劑治療，不僅減少出血風險，施打的溶栓藥物劑量約傳統治療的1/5，腦出血的風險極低，相對安全的治療。吳女士術後第六天順利出院，門診固定追蹤，恢復至今良好。
徐中和說明，治療肺栓塞，傳統是藥物治療與開刀手術，新一代治療以微創導管抽吸血栓，病人局部麻醉，以導管吸出體積較大的血塊，血栓清除率都在8到9成以上，施打溶栓藥物劑量約傳統治療1/5，手術傷口僅0.2公分到0.3公分，有助於大幅改善病人預後、降低併發症，也縮短住院天數。
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