雲林出現2例登革熱確診病例 縣府加強清消

雲林縣出現今年首例登革熱確診病例，為居住古坑鄉務農一對夫婦，衛生局針對確診個案農作地點及住屋周圍半徑50公尺進行病媒蚊密度調查，同時進行孳生源清除及消毒。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，雲林縣今年首例登革熱確診病例，居住古坑鄉東和村夫婦，平時活動地點除住家外，會至附近自家筍園工作，6月26日2人因發燒、嘔吐、起紅疹及腹瀉就醫，昨天確診。雲林縣截至今天共通報12例疑似個案，包括古坑9例、斗六1例、林內1例、北港1例。

雲林縣衛生局長曾春美表示，自出現本土登革熱個案，縣長張麗善指示立即成立登革熱防治應變中心，透過跨局處動員分工，並與古坑鄉公所合作成立登革熱防治工作小組，積極進行各項防治作為，以防疫情持續擴大。

衛福部疾病管制署南區管理中心也派員配合雲林縣衛生局，針對確診個案農作地點及住屋周圍半徑50公尺進行病媒蚊密度調查，同時進行孳生源清除及消毒，並持續對社區附近住戶進行健康監測。

曾春美指出，衛生局已將確診夫婦轉介醫院進一步確認及治療，明天將安排在高林社區活動中心設登革熱快篩站。

張麗善提醒鄉親，若出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。