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進口雞蛋品質不穩爭議多 農委會：7月進口1000萬顆以下

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季。本報資料照片
農委會副主委陳駿季。本報資料照片

為解決蛋荒，農委會截至六月底止，進口逾一點六億顆蛋，隨著大量進口蛋入市，消費者反應兩極，再加上近來天熱，雞蛋買氣差，國產蛋不僅蛋價下跌，進口蛋很難賣，導致南部有蛋商認賠殺出，甚至部分庫存已發臭，民眾黨主席柯文哲批政府失能、農委會副主委陳駿季今天表示不能接受，7月開始，進口雞蛋數量會控制在1000萬顆以下。

農委會副主委陳駿季今天參加「芒果樂園饗一夏」記者會表示，7月起，進口雞蛋數量會在1000萬顆以下以下，當國內市場可以滿足消費需求時，進口雞蛋主要做加工系統，製成液蛋保存，不會進入一般通路。

柯文哲認為。國內雞蛋需求是可控制的，有多少蛋機可推估雞蛋產量，超過1個月，進口訂單應該可喊停，認為整起事件是政府失能，陳駿季說，沒辦法接受柯文哲先生批評政府失能。

農委會說，受到氣候與疫病等多重因素影響，蛋雞後續生產的調節及恢復，需要近一年的時間，農曆春節期間，蛋農依往例進行雞群淘汰及換羽，又因氣候及疫病持續影響雞蛋產能，造成國內雞蛋產能不足，農委會緊急辦理專案進口，滿足國人消費需求及穩定市場秩序；為確保糧食安全，農委會會依國內產銷情形持續建立安全庫存達6000萬顆。

農委會表示，進口雞蛋主要供應加工蛋原料使用調度，不會流入超市、超商、量販等消費通路，不會影響雞蛋產地價格及蛋農收益。為加強進口雞蛋調度能力及確保蛋品衛生安全，協調國內蛋加工業者協助進口蛋加工生產殺菌液蛋，並以冷凍倉儲，以維持蛋品品質及延長效期，供未來蛋品調度及穩定產銷供需。

雞蛋 農委會 柯文哲

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