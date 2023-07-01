新北醫檢師不滿獎勵金遭追回 醫院：溢發而誤解

新北醫檢師向民代陳情指稱，醫院追回COVID-19獎勵金，權益遭剝奪。醫院今天回應，PCR檢驗工作是團隊合作完成，因計算落差而溢發，會再溝通，回收的金額會分配給應得的員工。

民主進步黨籍新北市議員黃淑君今天表示，有醫檢師向她陳情表示，當中央及衛生局核發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）獎勵金至醫院時，有些醫院未按時撥發，甚至拖欠長達半年以上；分配也不合理，影響醫檢師權益。

黃淑君說，也有離職醫檢師直至離院時，都尚未收到醫檢獎勵金，救護現場血淋淋發生不當剝削。另有某醫院醫檢師，近期收到院方通知被要求收回獎勵金高達新台幣10萬餘元，無視醫檢師的權利。

新北這家醫院晚間以文字告訴中央社記者，獎勵金發放作業依中央「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」辦理，由醫院高層與員工推派代表組成管理委員會發放，過程公開透明，符合衛福部規定，絕沒有「黑箱」作業。

醫院表示，依補助及獎勵要點規定，「檢驗費用每件新台幣3000元中，至少應有1000元分配予檢驗相關人員。」完成PCR檢驗工作，從採檢、實驗室生化分析、產出報告上傳等，都是團隊共同合作完成任務。醫院委員會依工作性質及風險強度，訂定公平分配比例，讓參與員工的付出與辛勞，都能被合理的獎勵。

院方解釋，所謂「回收」獎勵金，實際是因特定月份的人員，在計算獎勵金員額的方式有落差而溢發，回收的金額也會再分配給應得的其他員工，不會繳回院方。院方主管將與員工持續溝通釐清誤解。

市府衛生局告訴記者，各醫院撥付獎勵金的期程，和溢繳追回都是醫院行政流程作業。衛生局也有接獲轄內某私立醫院相關醫事人員陳情，已函轉中央及要求該醫院院儘速妥處。如有其他醫院醫事人員對獎勵要點有疑義，也可向衛生局陳情調處，以維護防疫期間的付出與辛勞。