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宜蘭國際童玩節盛大登場！首日人數遠超去年擠爆園區

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
星空塔「天際滑行」吊掛纜繩滑行270公尺，在冬山河面上觀賞園區風景。記者陳敬丰／攝影
星空塔「天際滑行」吊掛纜繩滑行270公尺，在冬山河面上觀賞園區風景。記者陳敬丰／攝影

2023宜蘭國際童玩藝術節今天在冬山親水公園登場，截至下午5時半超過1萬7000人入場，遠超去年首日全天人數1萬3000人，上午停車場就被擠滿。大人與孩童在泳池內戲水，少男少女挑戰星空塔垂降與纜繩滑行，享受暑假的第一場盛宴。

2023宜蘭童玩節「童玩原宇宙」從7月1日到8月13日上午9時到下午9時，融入科技冒險元素，分成3大遊戲區：水域、河域與星空塔，前2者充分利用冬山親水公園的特性，水域是大型水上遊樂場，河域有帆船、獨木舟、龍舟體驗，星空塔則是4層樓高的建築，設有高空盪鞦韆、纜繩垂降以及河面滑行。

水域分成魔幻與林、星空水戰場、重力造浪池、星際太空總部與海神雷達站，是親子們戲水的聖地，大人小孩在太空總部地面噴出的水柱群中翩然起舞、互噴水槍，池邊也噴灑細長水花，即使站在池畔草地也能感受撲面沁涼。

星空塔是少男少女尋覓刺激的高樓，穿上安全帽與保護帶，爬上14公尺高的塔頂，坐上盪鞦韆觀賞園區風景，或沿纜繩垂降至地面，體會離開地球表面的刺激，也可以搭上270公尺長的吊掛纜繩，橫跨冬山河面前往休息區。

從高雄遠道而來的徐同學第一次體驗高空降落，「前所未有的體驗」，身在空中時頗有一放手就會掉下去的刺激感；遊客表示，園區很大，玩上一整天都不會膩，然而園區道路標示稍嫌不清，有些地圖甚至沒有標出「現在位置」，需花費一番功夫尋找目的地。

今年疫情解封，大量遊客慕名而來，主辦單位統計，截至下午5時半，已有1萬7891人入場，遠超去年首日的全天1萬2988人。宜蘭觀光協會理事長王文新表示，國門開放後國旅熱度衰退，但童玩節帶來大量人潮，足見大型活動對觀光的助力。

星空塔「地心探險」垂直降落14公尺，參加遊客即使全副武裝也直呼刺激。記者陳敬丰／攝影
星空塔「地心探險」垂直降落14公尺，參加遊客即使全副武裝也直呼刺激。記者陳敬丰／攝影
水域「星際太空總部」附近，定時噴出數公尺高水柱，大人小孩在水柱內同樂。記者陳敬丰／攝影
水域「星際太空總部」附近，定時噴出數公尺高水柱，大人小孩在水柱內同樂。記者陳敬丰／攝影
2023宜蘭國際童玩藝術節今天在冬山河親水公園登場，首日截至下午5時半就湧入超過1萬7000人，遠超去年同期。記者陳敬丰／攝影
2023宜蘭國際童玩藝術節今天在冬山河親水公園登場，首日截至下午5時半就湧入超過1萬7000人，遠超去年同期。記者陳敬丰／攝影
炎炎夏日，水域的大型水上遊樂場讓大小朋友戲水消暑，遊客自全台四面八方慕名而至。記者陳敬丰／攝影
炎炎夏日，水域的大型水上遊樂場讓大小朋友戲水消暑，遊客自全台四面八方慕名而至。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 童玩節 太空

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