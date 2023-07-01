台南增14例登革熱 流行第1型病毒
台南市政府衛生局今天公布新增14例本土性登革熱病例，全市累計130例。台南這次流行的是第1型登革熱病毒，症狀較不明顯，若有疑似症狀，應儘速看診及快篩。
市府衛生局今天發布新聞稿指出，截至下午4時，台南市新增14例本土性登革熱，其中仁德區7例，東區6例，安南區1例，年齡介於8歲至78歲，5例由診所或醫院通報，9例是擴大採檢發現的。
衛生局疫情調查發現，今天新增14例本土性登革熱，居住地或活動地全和仁德區、東區等高風險區有關，防疫人員已進行居住地及工作地戶內外化學防治作業，擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等。
衛生局表示，台南市此次流行是第1型登革熱病毒，症狀較不明顯，市民如有疑似症狀應儘速看診及適時使用登革熱快篩，以維健康。
此外，衛生局昨天在仁德區、東區、南區及永康區共清除孳生源2038戶，其中陽性戶11戶查獲17個陽性容器，開立9張舉發單。
目前台南市累計130例本土性登革熱病例，分布在仁德區、東區、善化區、永康區、安南區、北區及南區共7個行政區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言