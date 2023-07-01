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台南增14例登革熱 流行第1型病毒

中央社／ 台南1日電

台南市政府衛生局今天公布新增14例本土性登革熱病例，全市累計130例。台南這次流行的是第1型登革熱病毒，症狀較不明顯，若有疑似症狀，應儘速看診及快篩。

市府衛生局今天發布新聞稿指出，截至下午4時，台南市新增14例本土性登革熱，其中仁德區7例，東區6例，安南區1例，年齡介於8歲至78歲，5例由診所或醫院通報，9例是擴大採檢發現的。

衛生局疫情調查發現，今天新增14例本土性登革熱，居住地或活動地全和仁德區、東區等高風險區有關，防疫人員已進行居住地及工作地戶內外化學防治作業，擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等。

衛生局表示，台南市此次流行是第1型登革熱病毒，症狀較不明顯，市民如有疑似症狀應儘速看診及適時使用登革熱快篩，以維健康。

此外，衛生局昨天在仁德區、東區、南區及永康區共清除孳生源2038戶，其中陽性戶11戶查獲17個陽性容器，開立9張舉發單。

目前台南市累計130例本土性登革熱病例，分布在仁德區、東區、善化區、永康區、安南區、北區及南區共7個行政區。

衛生局 登革熱 台南

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