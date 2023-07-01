北市幼童公費檢驗苯巴比妥 教育局公布33人結果「均無檢驗」

新北傳出幼兒園教保員疑似餵食幼童不明藥品，台北市教育局6月17日起結合衛生局推出北市幼兒園幼童公費抽血檢驗服務專案，提供苯巴比妥抽血檢驗服務給有需求家長，昨天專案結束共33人均無檢驗出苯巴比妥。教育局表示，已將託藥措施納入園務稽查表件，提供園所檢核及內控，迄今抽查36間園所都未查有不當用藥情形。

教育局指出，為協助北市各教保服務機構完善園內用藥SOP，保障園所與家長、幼生權益並完備託藥程序，訂定「託藥及用藥措施指引」，包含家長務必完整填寫托藥單、教保服務人員用藥前應嚴守3讀5對原則、委託用藥僅限醫囑，以及提供託藥單、託藥紀錄單範例等，盼透過程序完備，增加親師間互信、減少爭議。