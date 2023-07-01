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芒果盛產今年產量多21% 果粒偏小甜度高南部產地北上促銷

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
芒果盛產，多21%，目前正值產季，北上促銷。圖／農委會提供
芒果盛產，多21%，目前正值產季，北上促銷。圖／農委會提供

今年芒果果粒偏小甜度高，農委會在台北希望廣場邀集台南市、屏東縣、高雄市及台東縣等地的芒果攤位一同展售鼓勵全國消費者多加選購，支持國產芒果。

今年芒果盛產，產量多21%，農委會表示，今年果型偏小，甜度高、外觀完整，黑斑病大幅降低，提升品質；目前國產芒果正值盛產期，台北希望廣場集結四大產區的農友設攤，讓消費者直接採購產地芒果。

為了賣芒果，農委會與各通路合作，舉行促銷活動，全聯、大潤發今日全國門市推出買一袋芒果即可獲得一顆芒果；家樂福則是全國門市推出盒裝中小果降價促銷活動，愛買則是以袋裝中小果芒果促銷。而全家便利商店推出店長團購，以及芒果截切杯與優格合購優惠，統一超商則所推出的團購活動，創造3分鐘完售1.5萬盒佳績。

農科院推「台灣優果鮮販企業團購平台」，鼓勵企業團體直接向產地農友選購國產芒果；另置「農良直賣所」，即日起至7月底止會員於【芒果專區】單筆消費滿1000可獲得資格抽獎，共有62個獎項，包含變頻雙門冰箱及平台抵用券，請國人與企業選購。

芒果 農委會 屏東縣

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