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花蓮知卡宣戲水園區開放囉 銅板價玩整天縣民免費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮每年夏天最受歡迎的知卡宣親水公園戲水設施今天起開放，吸引大批遊客玩水消暑氣。圖／民眾提供
花蓮每年夏天最受歡迎的知卡宣親水公園戲水設施今天起開放，吸引大批遊客玩水消暑氣。圖／民眾提供

花蓮縣每年夏天最受歡迎的「知卡宣親子戲水園區」今天啟動，園，有民眾一大早就到現場守候等進場，也有台北遊客專程載孩子來體驗戲水魅力，光是上午就湧入近2000人，縣長徐榛蔚邀各縣市民眾夏天到花蓮，除了清涼消暑，還能體驗大山大海的美景。

「知卡宣戲水園區」每年吸引數十萬人潮，為落實使用者付費，去年首度針對外縣市遊客收取50元門票，兩個月下來吸引23萬人次入園。今年活動從今天起展開，比照去年收費方式，外縣市遊客50元，縣民、低收入、長輩、孩童、身心障礙者等五類身分出示身分證、健保卡等身分證明文件免費。

暑假來臨又逢高溫，知卡宣公園門口今天一早現人潮，有民眾上午6時多就到園區排隊等著入場，還有台北家長昨晚專程開車帶孩子來，今天入園玩個一整天，明天再北返。

縣長徐榛蔚今天到場主持啟動儀式，發送可愛水槍給小朋友，小朋友或是泡水或是體驗刺激滑道、以水槍互相射擊，歡笑聲不絕於耳。

徐榛蔚說，除了清涼好玩的戲水設施，縣府向花東永續發展基金爭取到7500萬元，在知卡宣公園內設置有機綠姆園、魔法音樂河、荒野冒險島、洄瀾我的家、森活天空樹5個共融遊戲區，也很適合親子同遊。

縣府農業處長陳淑雯說，今年知卡宣有五大池區，包括衝浪池、幼兒池、兒童池、滑道池及深水池，泡腳池也改為彩色磁磚，今天起至8月27日，每天上午9時至下午5時開放（星期一全天，及周二至周日的中午12時到下午1時30分休池），現場安排救生員、水道維護員負責安全維護及管理，提醒民眾入池前務必穿戴泳裝及泳帽。

花蓮每年夏天最受歡迎的知卡宣親水公園戲水設施今天起開放，縣長徐榛蔚（左2）送水槍給玩水的民眾。圖／民眾提供
花蓮每年夏天最受歡迎的知卡宣親水公園戲水設施今天起開放，縣長徐榛蔚（左2）送水槍給玩水的民眾。圖／民眾提供
花蓮每年夏天最受歡迎的知卡宣親水公園戲水設施今天起開放，吸引大批遊客玩水消暑氣。圖／民眾提供
花蓮每年夏天最受歡迎的知卡宣親水公園戲水設施今天起開放，吸引大批遊客玩水消暑氣。圖／民眾提供
花蓮每年夏天最受歡迎的知卡宣親水公園戲水設施今天起開放，吸引大批遊客玩水消暑氣。圖／民眾提供
花蓮每年夏天最受歡迎的知卡宣親水公園戲水設施今天起開放，吸引大批遊客玩水消暑氣。圖／民眾提供

徐榛蔚 身分證 親子

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