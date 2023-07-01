花蓮知卡宣戲水園區開放囉 銅板價玩整天縣民免費

花蓮縣每年夏天最受歡迎的「知卡宣親子戲水園區」今天啟動，園，有民眾一大早就到現場守候等進場，也有台北遊客專程載孩子來體驗戲水魅力，光是上午就湧入近2000人，縣長徐榛蔚邀各縣市民眾夏天到花蓮，除了清涼消暑，還能體驗大山大海的美景。

「知卡宣戲水園區」每年吸引數十萬人潮，為落實使用者付費，去年首度針對外縣市遊客收取50元門票，兩個月下來吸引23萬人次入園。今年活動從今天起展開，比照去年收費方式，外縣市遊客50元，縣民、低收入、長輩、孩童、身心障礙者等五類身分出示身分證、健保卡等身分證明文件免費。

暑假來臨又逢高溫，知卡宣公園門口今天一早現人潮，有民眾上午6時多就到園區排隊等著入場，還有台北家長昨晚專程開車帶孩子來，今天入園玩個一整天，明天再北返。

縣長徐榛蔚今天到場主持啟動儀式，發送可愛水槍給小朋友，小朋友或是泡水或是體驗刺激滑道、以水槍互相射擊，歡笑聲不絕於耳。

徐榛蔚說，除了清涼好玩的戲水設施，縣府向花東永續發展基金爭取到7500萬元，在知卡宣公園內設置有機綠姆園、魔法音樂河、荒野冒險島、洄瀾我的家、森活天空樹5個共融遊戲區，也很適合親子同遊。