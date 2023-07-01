通水5周年！金酒推出「兩岸通水五周年紀念酒」7月10日開賣

兩岸通水即將屆滿5周年，為了慶祝這一重要里程碑，金酒公司特別推出「兩岸通水五周年配售酒」，以紀念改善金門民生、促進兩岸交流的重要工程，據了解，這款酒特別挑選金城廠紅高粱釀造的8年老酒調和，創造出如泉水般甘冽爽口的酒體特色，所以還未推出，就已經吸引兩岸喜愛白酒民眾的高度詢問；預計從7月10日開賣，每打配售價5400元。

金酒公司指出，0.75L-58度的兩岸通水五周年配售酒，依據金門縣政府配售酒實施計畫，各鄉鎮派送期程，由金湖鎮率先開賣，日期為7月10日；接著依序分別為金寧鄉，日期為7月11日；烈嶼鄉，日期為7月12日；金城鎮，日期為7月13日；金沙鎮，日期為7月14日，每鄉鎮作業時間均為3天。而各鄉鎮於配售期間未能如期申購者，可於8月2至4日，向金門酒廠寧山庫（營業時間）辦理補申購，逾期尚未申購者，不再受理補申購。

金酒公司表示，這次所推出的「兩岸通水五周年配售酒」，特別以甘露泉水的意境來作酒體設計的風味發想，耗時半年的酒體設計，找到最佳的黃金調和配方，嚴選優質基酒外，並特別挑選金城廠紅高粱釀造的8年老酒調和，創造出如泉水般甘冽爽口的酒體特色。

據了解，這款酒喝入口，可感受到不同層次的味覺感受，酒液清亮透明、清香純正且亞熱帶青梅果、青葡萄果香優雅突出，帶有醇香、蜜香及麴香等天然穀糧複合香氣，入口爽冽、綿甜順口，酒體柔和，香味協調，尾味怡暢；包裝設計以蔚藍色調詮釋，當代雙龍騰躍祥雲，彰顯情融活水望龍騰之意，水波浪紋，彰顯一渠清水，慶賀通水帶來和平共融。

金酒公司提到，五周年通水紀念，從第一渠清水開始，5年來引水工程總計引進超過2800多萬噸原水，每日減少地下水抽取量約9000頓，藉由水資源的永續經營發展，更有效舒緩旱象，讓農業灌溉水源充足，有好水，才可以孕育金門更好的未來。

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