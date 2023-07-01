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通勤月票今啟用 中捷、台鐵專用通道順 人員引導旅客避誤刷

聯合報／ 記者劉柏均余采瀅／台中即時報導
TPASS交通定期月票今上路碰上暑假首日、周六假日，通勤人數、使用狀況人數不多，整體運作順暢。記者劉柏均／攝影
TPASS交通定期月票今上路碰上暑假首日、周六假日，通勤人數、使用狀況人數不多，整體運作順暢。記者劉柏均／攝影

TPASS交通定期月票今上路，碰上暑假首日、周六假日，通勤人數、使用狀況人數不多，整體運作順暢；台鐵捷運都另設專用讀卡機與通道，零星民眾不懂過卡流程，被阻擋在月台入口外，須服務人員指引，便能順利進站。公共自行車目前仍暫不提供使用。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，新制上路後碰暑假，休閒旅遊多，接著碰上開學日，通學、通勤運量需求大，以此兩波時間點為觀察重點，預計今年底整合出調整方向，明年起滾動更新。

台中市政府推出199定期票五星級早鳥優惠昨截止，交通局指出，預購期間累計超過1.7萬人購票，台中市境內方案約占9成，今起票價回歸，境內定期票市民每人每月299元、非市民599元；中彰投苗定期票，中市民每人每月699元、非市民999，全國最低價。

葉昭甫今早赴捷運高鐵台中站、台鐵新烏日站視察定期票使用情形，整體運作良好，民眾順利刷卡。葉昭甫說，市民購買「台中市公共運輸定期票」通勤可無限次搭乘大眾運輸工具，適用範圍包含台中市境內捷運、台鐵、市區客運及公共自行車（前30分鐘免費），每日交通費只需要銅板價，省荷包又方便。

葉昭甫說，民眾若未開卡，卻行走一般通道，則可能遭誤扣卡內儲值金額，提醒民眾於捷運站、台鐵車站開卡啟用時，務必走TPASS專用通道進站，開卡成功後，則可避免誤扣發生。中捷公司表示，目前在車站安排人力引導旅客，各車站進出站狀況均順暢。

交通局進一步說，目前台中市境內購買定期票地點，除29個區公所、捷運綠線全線18個車站及台鐵23個車站，再加入總達客運干城站、南投客運高鐵台中站，合計72處，中彰投苗區域合計則有140處。

另初期定期票採實體卡電子票證乘車，民眾可持任一全票電子票證，先加值足額可購買定期票的金額後，再至上述指定地點臨櫃購買。

台鐵截至今天上午9點50分共有3217人次使用，整體人流大致順暢，仍有民眾持月票不知道要走專用通道，甚至有民眾持中彰投苗方案月票，卻搭乘至新竹湖口，因超出範圍被扣款。

台鐵人員表示，今天非上班、上課日，使用月票的人數不多，今天多是持月票民眾不知道要走專用通道，經台鐵人員引導大致順暢，下周一上班日迎高峰，將會加派人力引導。

TPASS通勤月票卡須刷經專用通道、刷專用卡機。記者劉柏均／攝影
TPASS通勤月票卡須刷經專用通道、刷專用卡機。記者劉柏均／攝影
中捷公司於站點公告TPASS通勤月票資訊。記者劉柏均／攝影
中捷公司於站點公告TPASS通勤月票資訊。記者劉柏均／攝影
TPASS通勤月票卡須刷經專用通道、刷專用卡機。記者劉柏均／攝影
TPASS通勤月票卡須刷經專用通道、刷專用卡機。記者劉柏均／攝影
TPASS通勤月票卡須刷經專用通道、刷專用卡機。記者劉柏均／攝影
TPASS通勤月票卡須刷經專用通道、刷專用卡機。記者劉柏均／攝影
中捷公司於站點設置TPASS說明牌，目前在車站安排人力引導旅客，各車站進出站狀況均順暢。記者劉柏均／攝影
中捷公司於站點設置TPASS說明牌，目前在車站安排人力引導旅客，各車站進出站狀況均順暢。記者劉柏均／攝影
中捷公司於站點設置TPASS專用服務台，目前在車站安排人力引導旅客，各車站進出站狀況均順暢。記者劉柏均／攝影
中捷公司於站點設置TPASS專用服務台，目前在車站安排人力引導旅客，各車站進出站狀況均順暢。記者劉柏均／攝影

台鐵 捷運 TPASS 交通月票

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