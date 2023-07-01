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健保部分負擔調漲今上路 健保署長馬偕醫院視察

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
7月1日起健保部分負擔調漲，健保署署長石崇良（左）上午視察馬偕醫院，由馬偕醫院院長張文瀚（右）陪同，了解民眾就醫領藥的情形。記者林俊良／攝影
7月1日起健保部分負擔調漲，健保署署長石崇良（左）上午視察馬偕醫院，由馬偕醫院院長張文瀚（右）陪同，了解民眾就醫領藥的情形。記者林俊良／攝影

7月1日新制上路，而其中攸關民眾荷包的就是衛福部健保部分負擔調漲，急診和門診拿藥都有調整，特別是到醫學中心急診，部分負擔從550元調高到750元。健保署署長石崇良上午視察馬偕醫院，由馬偕醫院院長張文瀚陪同，了解民眾就醫領藥的情形。

衛福部指出，部分負擔新制的重點如下：

一、健保門診藥品、慢箋與急診部分負擔調整新制，門診藥費方面，地區醫院及基層診所維持百元以下免收部分負擔，101元以上收取20%，上限200元；醫學中心、區域醫院100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，上限300元。

二、持醫院門診開立的慢性連續處方箋（開藥28天以上）第一次調劑的藥品費用，比照門診藥品收取部分負擔。第二次後調劑維持免收；為了鼓勵穩定慢性病人至基層診所就診，基層診所免收慢箋部分負擔；若為中低收入戶、身心障礙者，不論就醫層級，皆免收部分負擔。

三、急診不按檢傷分級收費，改按就醫層級收取部分負擔，並調高醫學中心及區域醫院定額金額。（醫學中心調高為750元、區域醫院調高為400元，地區醫院和基層診所維持收取150元；中低收入者與身心障礙者於醫學中心收取550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。）

四、針對低收入戶、中低收入戶、滿70歲之中低收入老人及身心障礙者，以維持調整前之收費方式為原則。

健保部分負擔新制今天上路，急診和門診拿藥都有調整，特別是到醫學中心急診，部分負擔從550元調高到750元。記者林俊良／攝影
健保部分負擔新制今天上路，急診和門診拿藥都有調整，特別是到醫學中心急診，部分負擔從550元調高到750元。記者林俊良／攝影
7月1日起健保部分負擔調漲，馬偕醫院門口貼有相關公告提醒民眾新制上路。記者林俊良／攝影
7月1日起健保部分負擔調漲，馬偕醫院門口貼有相關公告提醒民眾新制上路。記者林俊良／攝影
健保部分負擔新制今天上路，急診和門診拿藥都有調整。記者林俊良／攝影
健保部分負擔新制今天上路，急診和門診拿藥都有調整。記者林俊良／攝影

醫學 馬偕醫院 健保 石崇良

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