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基北北桃1200定期票今上路 北捷無縫接軌1360閘門順暢
基北北桃1200定期票今天上路，台北捷運全線1360個驗票閘門凌晨0時正式啟用功能，北捷董事長趙紹廉也到台北車站視察，確保系統順利上線。北捷表示，民眾持電子票卡只需依照平時通勤習慣快速進出北捷任一閘門，首日各車站運作相當順暢。
北捷指出，北捷自行維護票務系統，擁有多年1280定期票經驗，為配合基北北桃都會通時程，北捷票務中心取得完整營運規則及技術文件後，立即著手軟體修改專案，歷經3個月開發測試，今天凌晨「無縫接軌」啟動相關服務，讓民眾一卡在手、暢行無阻。
北捷說，6月15日開放民眾預購基北北桃都會通，迄今累計超過10萬張。啟用初期會加派人力在重點車站接受旅客諮詢，建議大家利用啟用首周的周末假日到捷運各車站退1280定期票、購買1200定期票，以便迎接7月3日上班日。
基北北桃都會通已正式啟用，北捷為服務原有1280定期票旅客，推出3種退費方式，包含線上、全線車站共645台自動售票加值機，以及各捷運站詢問處。
北捷說明，北捷117個車站共200個詢問處、16個臨時詢問處、1070位服務人員提供諮詢、購票、設定與退票服務，1360個驗票閘門都是旅客的「專屬通道」。
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