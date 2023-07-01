健保部分負擔上路醫院運行順暢 費用變貴民眾有感

部分負擔新制7月1日第一天上路，健保署長石崇良前往北市聯醫仁愛院區、馬偕醫院視察。他表示，新制上路希望可以強化分級醫療，先前已經有對民眾宣導也請醫院針對系統調整，希望實地了解狀況，兩家醫院視察後都沒有問題。

藥費、急診部分負擔調整收費方式，石崇良前往區域醫院北市聯醫仁愛院區以及醫學中心馬偕醫院視察，並分別由仁愛院區副院長林志陵以及馬偕醫院院長張文瀚接待並介紹。他說，北市聯醫有多個院區，因此來了解系統設定；而馬偕是台北急診最忙碌的醫院，馬偕若沒問題，其他醫院應也可順利上路。

石崇良的視察重點有兩項，一個是了解民眾是否知道新制，另一個要看醫院系統上是否有更新。他說，系統調整比較複雜，特別是健保卡上有註記中低收入戶等，免去後續退費等複查行政程序。同時健保署台北業務組也在今天及下周一加派人力，希望協助醫院新制度實施順暢。

張文瀚說，至少前三天會加派人員向來馬偕醫院民眾說明，避免部分負擔新制困擾民眾。石崇良指出，北市聯醫的新制宣導是採用電視牆輪播的方式，建議新制上路前幾天先固定在新制宣導，後來已經立即改善，急診井然有序，希望可以舒緩急診雍塞狀況。

視察途中也發生插曲，一名在北市聯醫看診的民眾向石崇良反映收費變多了，跟以往拿一樣的藥，費用卻從290元變成410元。北市聯合醫院醫療事務室主任朱昭美說，240元是基本部分負擔、50元是掛號費，但是因為慢性處方箋第一次收取120元，這部分是新增的，第二次就免收。

而在醫學中心馬偕醫院領藥部分，現場領取慢性病藥物的民眾多表示不受影響，如重大傷病等，也有民眾表示，雖然已經了解新制上路負擔會變多，費用從570元變成600多元，但考量馬偕醫院的方便性仍然來此領藥。

部分負擔新制上路，門診藥品方面，地區醫院及基層診所維持藥費100元以下，免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院藥費100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，最多收300元。慢性處方箋方面，醫院開立第一次調劑，比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第二次後調劑維持免收。