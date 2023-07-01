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基北北桃通勤月票今上路 台鐵機捷站崗 乘客盼走一般通道

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真／桃園即時報導
桃園機場捷運1200月票臨時專用通道的乘客比台鐵少許多。圖／桃園大眾捷捷運公司提供
桃園機場捷運1200月票臨時專用通道的乘客比台鐵少許多。圖／桃園大眾捷捷運公司提供

基北北桃通勤月票今天啟用，台鐵、機捷因為尚未完成一般通道電腦程式系統修改，都設臨時專用通道，各站都派人穿上「TPASS」背心引導持1200月票進出站，台鐵桃園、中壢站運量是全國一等站2、3名，內壢站是3等站運量全國第一，適逢假日，雖然乘客多，1200月票專用通道頻頻有旅客進出，至中午並未發現當機的情形，不過站務人員不敢掉以輕心，全天候在現場留意各種狀況。

桃園市65歲以上長者今天起持敬老愛心卡搭乘台鐵列車，愛心卡點數可以扣抵30點（元），因為和1200月票一樣，都必須在臨時設置的專用通道才能過卡和通過閘門，不少長者走一般通道過不去，都由現場的工作人員上前引導和說明，才順利進站，長者與使用1200月票的乘客有微詞，都希望趕快讓他們使用一般通道。

台鐵副局長馮輝昇上午就到桃園了解各站狀況和慰勞員工，並表示配合1200月票和桃園敬老愛心卡扣點數優惠，台鐵要修訂程式，因為台鐵的票務種類比較複雜，要花時些時間修訂和測試，預計10月就可以完成系統整合，到時候乘客就能走一般通道。

桃園大眾捷運公司董事長沈志藏、總經理莊英震、副總陳定漢上午都到機場捷運主要車站了解乘客持1200月票過臨時專用通道的狀況，因為假日通勤族人比較少，專用閘門的乘客比台鐵少許多，也沒發生當機的情形。據了解周一通勤族上下班尖峰時段是1200月票壓力測試高峰，張善政市長預定到機捷A18站（與高鐵桃園站共構）了解1200月票通車服務狀況。

桃捷公司表示，配合1200月票要修改21個車站閘門和票務系統，因為機捷過去沒有這類的票務優惠，修改的程式範圍廣，而且求有還要求好，修改後的系統要經過測試達到穩定的標準才能上場，預估年底前可以完成。

交通局長張新福表示，上午分別到台鐵桃園、中壢站，機捷和藝文園區國道客運站了解1200月票過卡情形，除了上述持敬教愛心卡的長者走一般通道被擋下來，其他走專用通道的市民朋友都順利，不過各站工作人員還是會在現場留意和處理突發狀況。

桃園敬老愛心卡搭台鐵可以扣抵30元，但是和1200月票一樣做必須走臨時專用通道。記者鄭國樑／攝影
桃園敬老愛心卡搭台鐵可以扣抵30元，但是和1200月票一樣做必須走臨時專用通道。記者鄭國樑／攝影
台鐵全天候派工作人員穿上提TOASS背心，引導持1200月票的乘客走專用通道。記者鄭國樑／攝影
台鐵全天候派工作人員穿上提TOASS背心，引導持1200月票的乘客走專用通道。記者鄭國樑／攝影

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