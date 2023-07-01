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AI創作夯 親子共學營會爆滿

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委賴士葆（右二）今天在中國科技大學舉辦「生成式AI 繪圖創作研習營」，並與小朋友一起學習創作。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委賴士葆（右二）今天在中國科技大學舉辦「生成式AI 繪圖創作研習營」，並與小朋友一起學習創作。記者潘俊宏／攝影

近日生成式AI不僅商業應用熱門，簡易上手的創作更讓一般民眾趨之若鶩，國民黨立委賴士葆今天在中國科技大學舉辦「生成式AI 繪圖創作研習營」，吸引70多位民眾報名，不少家長利用暑假帶著小朋友前來學習體驗如何用AI創作圖像與影片。

賴士葆表示，自2022年底美國0penAI 公司聊天機器人ChatGPT上線後，短短2個月內用戶數就突破1億人次，也因生成式 AI 的興起帶動企業數位轉型的需求，據ARK Invest 機構的報告指出，預估至 2026 年全球 AI 產業的產值將高達9000億美元。由於AI 應用浪潮勢不可逆，許多民眾擔心工作會被 AI 替代，賴士葆直言懂得 AI應用的人是不會被替代，反而能夠駕馭它，讓 AI 應用工具成為自己的得力助手。

這次舉辦「生成式 AI 繪圖創作研習營」，文山區親子透過線上報名帶著小朋友前來一起参加學習。活動推出不到一周就額滿，滿額55名卻吸引70多人報名，現場座無虛席，現正積極規劃第2梯次營會，讓本次無法参加到的民眾可以參加下一場，滿足民眾學習需求。

國民黨立委賴士葆今天在中國科技大學舉辦「生成式AI 繪圖創作研習營」，讓小朋友體驗學習如何用AI創作。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委賴士葆今天在中國科技大學舉辦「生成式AI 繪圖創作研習營」，讓小朋友體驗學習如何用AI創作。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委賴士葆今天在中國科技大學舉辦「生成式AI 繪圖創作研習營」，現場座無虛席，不少親子一起前來共學。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委賴士葆今天在中國科技大學舉辦「生成式AI 繪圖創作研習營」，現場座無虛席，不少親子一起前來共學。記者潘俊宏／攝影

賴士葆 親子 OpenAI ChatGPT

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