健保部分負擔上路！失智患者醫學中心拿慢箋 醫藥費飆970元嘆「好貴」
健保部分負擔新制今天上路，此次調整醫學中心及區域醫院門急診部分負擔。記者實際到北部醫學中心觀察，雖然是一般周末，但醫院仍十分擁擠，門診、批價、領藥區充滿人潮。也有民眾表示，自己已經看診多年，但今天拿藥費用卻多了450元，「櫃檯小姐跟我說衛福部有新制度，我才想說怎麼變那麼貴」。
健保部分負擔新制，門診一般藥品部分負擔，基層診所、地區醫院維持100元以下免收，其餘收20%，上限200元。區域醫院、醫學中心藥費100元以下收10元，其餘按20%收取，上限300元。慢箋部分負擔，基層診所3次調劑免收，地區醫院以上醫療機構慢箋首次調劑比照一般箋，第2次以後免收。急診部分負擔，基層診所與地區醫院不變150元，區域醫院調整為400元，醫學中心調整為750元。
70多歲黃小姐（化名）10多年前覺得先生常常忘東忘西，跟她的對話也記不起來，後續帶先生去做檢查，自己也跟著做檢查，檢查過程中無法順利讀出字卡，才發現罹患輕度失智症，比先生的狀況還嚴重，因此穩定在三總看診、追蹤及用藥，延緩失智惡化。
黃小姐說，失智症藥物雖有健保給付，但必須每年重新做檢測，才能符合健保給付資格，因此都固定回診，自己也不想吃太高劑量藥物，因此今日醫師還將藥量減少，不過因為部分負擔新制上路，相較過去看診費用約落在520元，今天卻增加到變為970元，多了將近450元。
「想說怎麼那麼貴，櫃台小姐說因為新制度。」黃小姐苦笑，本來想說自己今天減藥，藥費應該會便宜些，沒想到碰到新制度，竟然還變貴，「太貴了」，不過她後來想想，新制度這樣也好，不要讓那麼多人來大醫院，但自己還是會在三總看診，「畢竟我追蹤這麼多年了」。
醫院志工A說，早期急診收費700、800元，當時一度有調漲100元，但對民眾來說根本沒差，小病、小傷照樣來急診，要漲多一點民眾才會有感；醫院志工B說，雖在醫院當志工20年，但除非大病才來醫院看診，因為平常看太多「逛醫院」的長輩，天天掛號拿一疊藥，非常浪費。
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