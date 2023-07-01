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你搭了沒？高雄熊帶你遊高雄 TPASS通勤月票今起上線
高雄市政府釋出「高雄熊帶你遊高雄」宣導影片，今起高雄通勤月票納入台鐵高雄（大湖站－九曲堂站）區間服務，一個月399 元加量不加價，提供民眾多元選擇在高雄市內便利通勤。
Ｑ萌可愛的高雄熊在影片一開始，手持 TPASS 卡（行政院通勤月票），刷卡搭乘旗津渡輪；緊接著下船後，搭乘零碳排電動巴士到捷運西子灣站轉乘捷運，高雄熊一路玩耍不時向路人招手，還搭乘輕軌到哈瑪星，租借 YouBike 騎到愛河灣。
正當高雄熊在愛河灣畔暫作休息，欣賞高雄港邊美景時，手機裡傳來高雄市長陳其邁的訊息，高雄熊火速騎乘 YouBike 趕回市府，影片結尾以高雄熊在火車上吃著邁邁市長愛心台鐵便當，達成宣傳任務。
為配合行政院推出的399元通勤月票方案，Ｑ萌可愛的高雄熊手持 TPASS 卡搭遍包含公車、捷運、輕軌、YouBike，其中高雄還可搭乘獨有渡輪和今起新納入的台鐵區間車，不僅省荷包，節能減碳又環保。
高雄市政府交通局指出，網站「MeNGo」民眾可購買各類通勤月票。高雄市自 4 月推出市區 399 通勤月票以來，月票銷售量單月成長3倍以上，今起行政院通勤月票納入台鐵服務後，並新增南高屏通勤月票999方案，造福跨區通勤民眾。
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