3大生活圈通勤月票今上路 乘客走錯通道、越區搭乘遭扣款

三大生活圈TPASS公共運輸通勤月票今上路，另有10縣市社福卡開放搭乘台鐵，截至昨天已有約18萬人次加值月票方案。台鐵截至今天上午9點50分共有3217人次使用，整體人流大致順暢，但已出現部分走錯通道、零星越區搭乘狀況。今台鐵預估今天單日1萬5000人次使用，下周一上班日迎高峰，可望達7、8萬人次使用。

交通部公路總局統計，截至6月30日已有約18萬人次加值設定通勤月票方案，基北北桃生活圈7萬1551人次、中彰投苗生活圈約1萬8221人次、南高屏生活圈9萬203人次。另已販售約10萬張TPASS票卡，基北北桃生活圈7萬4917張、中彰投苗生活圈1萬6912張、南高屏生活圈8282張。

台鐵運務處副處長陳榮彬表示，台鐵窗口截至昨天共售出6410個月票方案，今天台鐵三大生活圈截至上午9點50分共有3217人次使用，預估今天會有約1萬5000人次使用。下周一上班日人潮會是假日5倍以上，可望達7、8萬人次使用。台鐵通勤月票專用讀卡機一分鐘可刷50張票卡，在通行順暢度有信心。

陳榮彬表示，台鐵全台車站一天約有57萬人次進出，其中最大的台北站約11萬人次，共設有6進7出個專用通道；今天3大生活圈約派出200名人力引導，下周一人力預估會是今天的2倍，並持續2個月。今天主要狀況多是持月票不知道要走專用通道，另有持中彰投苗方案民眾搭乘至新竹湖口，超出使用範圍被扣款。

1名台裔美國籍張姓女大生今天使用月票從捷運轉乘台鐵，她表示，她從小在美國長大，這次來台灣玩一個月，從朋友得知有月票方案很划算，預計使用月票到北部各地觀光。