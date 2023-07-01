周末炎熱留意午後雷陣雨較大雨勢 近期颱風發展機會低

昨天各地午後大雷雨，甚至造成新北市部分地區積淹水。天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨天偏南風且水氣較多外，也隨著副熱帶高壓勢力減弱，大氣環境不穩定，昨天午後各地有較旺盛的熱對流發展，帶來短暫雷陣雨影響，北部及花蓮局部大雨，甚至大台北地區有短時豪雨發生。

他說，今明兩天台灣仍為偏南至西南風影響，環境水氣較周四、昨天有減少趨勢，由於太平洋高壓勢力減弱，大氣仍較不穩定。

林孝儒表示，今明兩天上午多雲或晴，氣溫依舊炎熱，中南部至北部盆地有機會達36-37度高溫，午後還是容易有熱對流發展，帶來短暫雷陣雨，中南部山區及北部留意有較大雨勢發生機會。

下周台灣附近受西南風影響，整體仍屬典型夏季天氣型態，林孝儒說，氣溫普遍炎熱，早晚天氣相對穩定，午後仍有熱對流發展機會。

不過，他表示，隨著副熱帶高壓勢力再往台灣附近延伸一些，環境水氣相對較少且逐日更加穩定，因此熱對流影響的程度亦會逐日減少。另受西南風及海陸風效應影響，中南部清晨仍偶有些短暫陣雨，不過通常降雨影響的程度不多。下周主要留意高溫現象，戶外活動要防曬多喝水，避免中暑。

林孝儒說，目前時序進入台灣颱風季，依目前中短期預報顯示，7月上旬雖然熱帶洋面上仍有熱帶擾動雲簇消長跡象，不過要發展出颱風的機會仍是比較低的，近期尚不用過度擔心。