書店裡遇見紙張的溫度 書本設計是將抽象內容變成實體展演的過程

image source: 《DailyView網路溫度計》／書樣設計師陳亭吟（圖左）、紀知儀（圖右）



文／蔡瓅萱

「一本實體的書光是從選紙、紙樣上就有很大的不同，有些紙可能是比較光滑，有的比較粗糙、手感，印出來的感覺滿不一樣，然後還有油墨的呈現什麼的。這些都是電子書沒辦法實際去呈現的東西。」

平面設計師對於書本的顏色、觸感和味道，感受往往比一般人更為深刻。

實體書不只是印有內容的「紙張」，從作者產出的文字開始，到版面的編排、內頁及書封的設計，以及之後的印刷、加工等等，每一步都有著超乎想像的繁複過程，是許多人的用心投入，成就一本本書架上的風景。

書頁之間都是滿滿的靈魂。

設計是將一本書進行「整合」－－在多方溝通中找到可以實踐的「平衡」

投入設計產業將近七年的陳亭吟，當初出於興趣選擇了設計相關科系，畢業之後便走上平面設計師的道路。和長年以來一直待在設計領域的陳亭吟不同，大學就讀經濟系的紀知儀，則是在畢業進入銀行工作半年後，才發現自己真正想追求的事物，在前往英國念了兩年的設計學校，轉而投入設計工作。

雖然走進設計圈的理由各不相同，但至今仍留在這個產業的兩人，有的是相同的熱忱。

在平面設計工作中，兩人也曾會接觸到書冊、小誌等紙本刊物的設計，對於她們而言，書冊的設計對於一本實體書別具意義，亭吟認為設計賦予了一本書溫度，知儀則覺得設計是一個將書本內容「整合」的過程，「它就像把文字所傳遞的內容、感受、氣氛等等，從抽象變成一個實體的展演。」

同時知儀也提到，設計的過程，重點其實在於「找到平衡」。

「設計師有時候都有他自己想要追求的理想，但是編輯的意見，或是印刷廠能不能做到這樣的技術，這些也都滿重要的。所以做書籍設計滿需要溝通的，各方面的溝通。」

設計一本書的考量，除了作品本身內容和調性，以及設計師本身的想像外，也需要和編輯及印刷廠多方溝通。此外，亭吟也提到，在編排設計一本書時，需要根據考慮到書籍的「目的性」，並且從尺寸、左翻右翻、頁數等等都要先有大致的規畫，以便後期的印刷作業，當中也需要經過反覆的討論與確認。

不是按個按鈕就好－－那些書本印刷的眉眉角角

一本書的生成需要經過許多繁雜的過程，除了前期作者的內容產出就要耗費大量的時間，設計師在種種考量下完成整體的編排設計後，之後的印刷與加工也需要經過反覆確認。不同的紙材、不同感覺需要採取不同的印刷方式，使用不同材質印刷出來的顏色也可能會出現色差，因此往往需要先透過數位樣來進行比對調整。

有關印刷的細節，漾格科技的印務人員秀雲也分享了許多工作時的眉眉角角，光是印刷前置的確認和溝通，就需要花上不少時間。

「顏色這件事它很主觀，每個人在看印刷顏色的時候都會有自己心中理想值的標準，師傅會透過『數位樣』來了解客戶群的需求和色彩的飽和度。紙張的材質也會影響到油墨的放量程度怎麼拿捏，所以大多花在前置作業的時間比較多。」

除此之外印刷的過程，也並非全都交由機器印製，許多工序還是需要有付出人力，印刷中有許多環節都需要透過人力進行抽樣檢查或其他支援工作，像是移除特殊紙材掉在機器中的纖維、適時替色墨槽補充油墨、根據不同紙材調整印刷速度等等，以確保印刷品的品質，並不是只按一個按鈕就可以完成的事，「不是像大家看到的好像印刷廠就是印刷機調整完，跑下去，這樣就可以了。」

除了印刷之外，後期的加工如燙金、上光等等，也需要經過另外的專業廠房和師傅處理，並非一個廠房、一臺機器就能夠搞定所有。平常看到的一本實體書，書封上亮面上光或燙金的質感，躍然與紙張上的墨色，這些都需要經過細心的印刷與加工流程。

「透過實體書可以感受到作者的用心和美編的設計感，這些東西它不會出現在電子書上。電子書它只會有一個設計稿，少了溫度，少了觸感。」

一樣重要的特質－－電子書的實用與紙本書的浪漫

回歸設計所能帶給書本、紙張的溫度，亭吟提到自己會根據書本的類型或取向去選擇使用的材質；知儀則分享自己會思考閱讀者的感受，根據書本的內容做出最容易閱讀的編排。關於設計，她們總會思考著書本內容想呈現給讀者什麼樣的感覺？怎麼樣的形式才最好被讀者吸收？在經歷這樣的思考過程產生的成品中，實體書與讀者間也多了不同的對話與交流。

實體書能夠帶來的對話，不只存在於書本與讀者間，同時也存在書本與設計師之間。亭吟與知儀分享，在尋找設計靈感時，她們最常做的其實是到實體書店，實際觀看、感受到其他書籍的設計質感，和單純的平面圖像比起來，實品的顏色、重量與觸感，能夠激發更多不同的想像。

「實體的那個手感，甚至是個書會有的味道，新的書跟舊的書的味道也不一樣，然後摸起來的感覺……跟電子的就是完全不一樣。」

雖然如此，但她們也認同電子書的實用及方便性，像是著重資訊的書籍，知儀認為能夠直接使用平板、手機進行筆記，是很方便的一件事情，因此在考試用書、工具書等類型的書籍，她會偏好使用電子書。不過若是文學、藝術、設計類的書籍，她認為實體書還是能帶來比較深刻的感受。

「因為它就是一整個概念都在裡面，就是從作者的想法，到編輯，到設計，實體書是一個完整的作品，我覺得它是一個完整性。尤其是像詩集什麼的，用電子書看也太沒feel了吧！」

重視電子書的方便實用，同時也在乎紙本書的溫柔觸感，在這個時代需要講求效率，也需要浪漫情懷，實體書與電子書所滿足的是不同層面的需求，兩者之間不是相互競爭淘汰，而是合作並存。

網路購書無法跳脫舒適圈－－實體書店才能提供的「未知」與「偶然」

對於設計師而言，實體書的氣味、重量、顏色、觸感等等，都是感受一件作品的媒介，也是激發靈感的重要元素。而實體書店，就是匯集了這一切的場所。

在這個電商平臺發達，只要動動手指就可以買書的年代，我們還需要實體書店嗎？亭吟和知儀認為，實體書店所能提供的「未知」與「偶然」，是其他購書通路無法提供、也無可取代的重要特質。

「我覺得跟小時候在逛唱片行一樣，就是你逛唱片行你就會發現一些很特別的音樂，逛書店也會。就不會是說你就是Spotify演算法，或是網路商店演算法推什麼你就可以看到什麼。去那些地方都會遇到一些很特別的……可能有時候是店員推薦的，或是可能店家也會有一些特別推薦的，或是你剛好走到哪一個走道，然後突然看到哪一本書，你就會拿起來看。」

「我覺得這些都是網路沒有辦法帶來的一些……巧遇嗎？然後你就會覺得很珍貴，就是在這裡買一本書就覺得很珍貴，跟你在網路上訂了一本書完全不一樣。然後你之後再看到它，你就會想起那時候你在哪裡買它，然後那邊有怎樣怎樣的記憶。」

「實體書店就是有身體、感官的經驗，這些東西網路很難取代。如果實體書店消失，一切都網路購書，那真的就是演算法在主導。你就很難去遇到一些特別的書，或是突破你的舒適圈去看到一些其他類型的書。」

一本書的生成，裡面飽含了無數個職人注入的靈魂，每一個人的用心凝聚成了實體書獨有的溫度。每一本書從內容到裝幀設計都是一整個完整的作品，都是一整個獨一無二的故事，在書店裡，等著與另一個獨一無二的人相遇。

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