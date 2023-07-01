整理包／10縣市社福卡今起可搭台鐵 11大QA一次查

除了3大生活圈通勤月票今天正式啟用，台鐵局今天起開放10個縣市社福卡點數搭乘指定列車，鼓勵領有社福卡的國人樂活、樂遊及樂行，提供更多元的運輸選擇。第二階段預計10月還有新竹縣市、高雄市、花蓮縣、台東縣等縣市上線。

聯合新聞網整理民眾可能會有的疑問如下，詳情以台鐵公告為準。

問：社福卡點數適用票卡？

答：持用與台鐵局簽訂合作協議的縣市政府所發之電子票證社福卡，含愛心卡、敬老卡或原住民卡。

問：哪10個縣市可以使用社福卡搭台鐵？

答：第一階段啟用縣市包含台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等，民眾乘車區間，只要起站或迄站有其中一站，是在該縣市轄區內，就可使用點數乘車。第二階段10月預計還有其他縣市上線。

問：持社福卡怎麼進出台鐵車站？

答：由台鐵局各車站設置的「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進出站，目前與TPASS通勤月票匝道共用。

而未完成專用道建置的車站，則改以人工補登方式辦理，若點數用完仍須走專用通道，扣卡片中的現金。

問：如果持社福卡沒有走台鐵車站的專用通道，能進出站嗎？

答：驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，無法進出站。

問：持社福卡可以搭乘台鐵哪些車種？

答：比照電子票證乘車營運規定，可搭乘區間車、區間快車、莒光號、PP推拉式自強號。

不能搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣號列車、普悠瑪號列車、EMU3000型自強號及其他台鐵局指定列車（具專屬性及不發售無座票列車）。

問：持社福卡，誤搭乘普悠瑪號，會被罰款嗎？

答：如違規搭乘禁止搭乘的列車，包括觀光列車、普悠瑪、太魯閣、3000型自強號等具專屬性及其他不發售無座票列車，視同無票乘車，應補收起程站至下車站間實際搭乘列車應付票價，如無正當理由並應加收已乘區間的5成票價。

問：持社福卡搭乘台鐵的票價怎麼算？

答：補助點數以1點1元方式計價。於各縣市政府指定之適用範圍內，即可使用縣市政府補助之單趟次點數，點數上限由縣市政府訂之。

問：如果超過縣市政府單趟次補助點數，或超出每月補助點數，會扣錢嗎？

答：依實際搭乘區間計價並扣除補助點數後，由旅客電子錢包支付。票價計算方式依台鐵局多卡通電子票證乘車規定。

問：票卡無進、出站紀錄，怎麼辦？

答：遇票卡使用異常狀態，即無進站或出站紀錄等情形，應補收起程站至到達站間應付票價，不適用電子票證優惠，且不得以社福卡點數支付。

旅客如無法證明起站者，依無票乘車規定辦理補票，並得加收已乘車區間的5成票價，如不能證明到達站者，依逾時乘車規定辦理。

問：社福卡可以借親友用嗎？

答：不行。限本人使用。持用社福卡乘車，應配合驗票人員查驗身份證件，如有持用不符身分之票卡者，視同無票乘車，應補收起程站至到達站間實際搭乘列車應付票價，如無正當理由並應加收已乘區間的5成票價，並須保存補票單據，依前項規定更改補登扣款0元出站紀錄，以維票卡正常使用。

愛心陪伴卡限持卡本人使用，可由陪伴人員一名，搭配愛心陪伴卡同時使用，使用時必須先刷愛心卡，接著立即刷陪伴卡，不可插入其他票卡交易，始得享有優待折扣費率。如不符前述使用規則，陪伴票的扣款使用規則與全票相同。

問：同站進出扣款規則？

答：1小時內以起碼票價14元扣款。1小時以上未達3小時者，扣款112元。逾3小時以上，扣款台北至高雄自強號票價843元。罰款不得以社福卡點數支付，應以現金或電子錢包支付。