整理包／3大生活圈通勤月票今天啟用 13大QA一次查

3大生活圈通勤月票今天正式上路，聯合新聞網針對民眾可能會有的疑問，整理相關問答，提供參考。

問：哪些縣市有推出通勤月票？多少錢？

答：基北北桃1200元、中彰投苗（台中市民699元、非台中市民999元）、南高屏999元，另外部分縣市也有推出縣市內通勤月票方案，民眾可依本身通勤需求自由選擇購買。交通部下半年會協助其他縣市政府規畫推出城際或都市內通勤月票方案。

問：通勤月票怎麼買？

答：除了可以使用原有票證卡片直接購買外，也可購買TPASS統一票證卡片（每張100元，完成記名程序可退款100元），詳細月票購買方式及使用規定民眾可查詢各縣市政府網站或公告。

問：基北北桃生活圈通勤月票的販售通路？

答：台北捷運車站各站、新北捷運環狀線各站、桃園捷運各站（除A20興南站外）、新北輕軌車站3站（淡海輕軌V01紅樹林站、V26淡水漁人碼頭站、安坑輕軌K09十四張站）、國光客運場站，以及台北市政府轉運站悠遊卡客服中心，可以購買票卡及加值1200月票；另外亦可透過悠遊付及Samsung Wallet悠遊卡等app以虛擬卡方式加值購買1200月票。此外，今天起在台鐵指定車站共34站可加值購買月票方案。

問：基北北桃生活圈通勤月票適用運具有哪些？

答：捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）、公共自行車（除桃園市前60分鐘免費外，其餘均前30分鐘免費）。

問：中彰投苗跨城際通勤月票方案的販售通路？

答：台中捷運車站各站可購買票卡及加值月票；另有客運場站、中投苗各鄉鎮市區公所及微笑單車苗栗服務中心，可以加值購買月票方案。今天起台鐵指定車站可加值購買月票方案。

問：中彰投苗跨城際通勤月票方案適用運具有哪些？

答：捷運、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）、公共自行車（前30分鐘免費）。

問：南高屏地區通勤月票的販售通路？

答：高雄捷運指定車站可預購新卡、6月20日可取卡；台南、新營、屏東、潮州火車站，以及台南／屏東指定的客運業者場站及轉運站及台南37區公所等開放購買卡片，可購買新卡。今天起開放現金或線上付款購買月票方案（包含MeNGo APP／官方網站）；另今天起在台鐵指定車站提供購卡及加值月票方案服務。

問：南高屏地區通勤月票適用運具有哪些？

答：捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）、公共自行車（前30分鐘免費）、渡輪。

問：我用通勤月票搭台鐵，適用範圍有哪些車站？

答：可至台鐵局官網（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）查詢。

問：我用通勤月票搭台鐵，可以在適用範圍以外的車站下車嗎？

答：進、出站須使用專用通道驗票機。非通勤月票方案適用範圍自一般閘門進出。進、出站僅限於適用範圍的車站，即進、出站任一站非適用範圍車站，則須以電子票證扣款。

問：我用通勤月票搭台鐵，可以搭普悠瑪號嗎？

答：不行。持用通勤月票於適用範圍內乘車，包括區間車、區間快車、莒光號、推拉式自強號，如搭乘對號列車不另行劃座。禁止搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵局指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）。

問：我用通勤月票搭台鐵，如果誤搭上普悠瑪號，會被罰錢嗎？

答：違規搭乘禁止搭乘列車，視同無票乘車，應補收起程站至下車站間實際搭乘列車應付票價，如無正當理由並應加收已乘區間的5成票價。

問：3大生活圈以外的縣市，沒有通勤月票嗎？

答：除了3大生活圈11個縣市推出月票，以及金門縣及連江縣暫無月票規畫外，全國還有9個縣市規畫月票方案中。