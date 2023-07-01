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慎防午後大雷雨！今持續炎熱 下周注意極端高溫

中北部為午後雷陣雨熱區 彭啟明：聽到雷聲進室內

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中北部及東部山區為午後雷陣雨熱區，有短時間較大雨勢發生的可能。記者林俊良／攝影
中北部及東部山區為午後雷陣雨熱區，有短時間較大雨勢發生的可能。記者林俊良／攝影

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 今天一樣午後雷陣雨可能頗旺盛，仍要多留意。聽到雷聲請入室內。

天氣風險公司說，今明兩天台灣周圍環境受偏南風影響，水氣持續偏多。清晨至上午迎風面南部東南部沿海有局部短暫陣雨，其他地區天氣多雲到晴。午後各地山區有局部短暫雷陣雨。中北部及東部山區為午後雷陣雨熱區，有短時間較大雨勢發生的可能，如有遇到天色開始轉變及有聽到雷聲，適時進入建築物內躲避，留意人身安全。

氣溫方面，天氣風險公司說，在南風持續影響下，各地高溫都持續偏高。北部32-34度、中部33-35度、南部33-34度、東部32-33度。局部內陸郊區、近山區有單點更高溫機會，外出活動要多加補充水分，並要做好防曬預防熱傷害。

高溫 彭啟明

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