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慎防午後大雷雨！今持續炎熱 下周注意極端高溫

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慎防午後大雷雨 吳德榮：持續炎熱下周注意極端高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今明兩天南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣。記者葉信菉／攝影
今明兩天南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣。記者葉信菉／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣附近盛行偏南風，低層水氣多、大氣不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，並留意氣象局的相關特報。

他說，今明兩天各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。今天北部23至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至35度。

吳德榮表示，下周一至周五台灣附近轉為西南風，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地持續高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。

吳德榮說，下周一至周三迎風面西南部清晨亦偶有局部短暫陣雨的機率。下周二至周四背風面北部、東半部因背風沉降或焚風效應，局部地區將出現38度以上的極端高溫，應特別注意。

今明兩天南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣。記者葉信菉／攝影
今明兩天南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及劇烈天氣。記者葉信菉／攝影

吳德榮 高溫 防曬

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